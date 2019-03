Quarto lunedì di sfida. Siamo ancora qui a controllare gli ascolti tv di ieri, 25 marzo 2019 e a verificare chi ha vinto fra: Il nome della Rosa, Made in Sud e L’Isola Dei Famosi 2019. Da un lato, su Rai 1, la fiction che dopo il boom iniziale ha avuto un vero e proprio crollo. Dall’altro il reality di Canale 5 che, invece, non ha riscosso il successo sperato e che ha avuto un andamento piuttosto altalenante dovuto, però, anche ai continui spostamenti all’interno del palinsesto. Tanti i programmi in onda: Report su Rai 3, su Rete 4, invece, vi era Quarta Repubblica, Grey’s Anatomy su La7. Ecco pertanto tutti i dati Auditel della prima serata.

Ascolti tv ieri, 25 marzo 2019

Rai 1 – Il nome della rosa

Arrestando Remigio e processandolo per eresia, Bernardo è riuscito non soltanto a far fallire la Disputa ma a coinvolgere i francescani nella stessa accusa di eresia e a condannare la loro visione di una Chiesa povera come fomentatrice di violenza. Nel frattempo Malachia è riuscito a mettere le mani sul libro e a riportarlo al sicuro nella biblioteca. La serie ha incollato davanti alla tv una media di 3.960.000 spettatori pari al 16.9% di share.

Rai 2 – Made in Sud

Quarta puntata su Rai 2 per lo show comico “Made in sud” prodotto in collaborazione con Tunnel Produzioni e che ha visto alla conduzione: Fatima Trotta e Stefano De Martino oltre che Elisabetta Gregoraci e Biagio Izzo. Sul palco sono saliti: Enzo Fischetti, Ciro Giustiniani, Paolo Caiazzo, Simone Schettino, Peppe Iodice , Max Cavallari, gli Arteteca, I Ditelo Voi, Maria Bolignano, Luisa Esposito e Floriana De Martino. Oltre a loro anche: Manu e Luca, Ettore Massa, Marco Capretti, Tommy Terrafino, Matranga e Minafò, Enzo e Sal, Gino Fastidio, Feliciana Tufano , Emiliano Morana , Peppe Laurato e Rosaria Miele, Roxi Colace e i Radio Rocket. Lo show ha intrattenuto una media di 1.931.000 spettatori pari al 9.4% di share.

RAI 3 – Report

Sigfrido Ranucci ha condotto una nuova puntata della nuova stagione di Report. Il giornalista si è occupato di inchieste di economia, politica e attualità. Il primo reportage ad andare in onda è stato incentrato sulla Finlandia, il principale produttore di pellicce allevate, in prevalenza volpi e visoni e vendute in aste che si tenevano ciclicamente a Helsinki per poi essere acquistate da pellicciai per la successiva lavorazione. La trasmissione ha interessato una media di 1.570.000 spettatori pari al 6.4% di share.

RETE 4 – Quarta Repubblica

Il talk show su politica ed economia condotto da Nicola Porro è stato incentrato sull’intervista al candidato del Partito popolare europeo alla guida della prossima Commissione Ue Manfred Weber. Quest’ultimo ha parlato della situazione attuale e delle prospettive future dell’Unione Europea, condividendo anche il suo punto di vista sulla Brexit. Successivamente è andata in onda l’intervista al vicepremier e ministro dell’Interno Matteo Salvini che ha commentato i risultati del voto in Basilicata. La trasmissione ha portato a casa una media di 863.000 spettatori con il 4.2% di share.

CANALE 5 – Isola dei Famosi / Semifinale

Dopo il confronto fra Marina La Rosa e Luca Vismara si è giunti ad un tutti contro tutti e a nuove eliminazioni. I concorrenti del reality di Canale 5 si sono dovuti eliminare a vicenda. Solo chi è riuscito a passare indenne la serata ha potuto iniziare a considerarsi un finalista della trasmissione condotta da Alessia Marcuzzi. L’Isola dei famosi ha tenuto con il fiato sospeso una media di 2.970.000 spettatori pari al 18.3% di share.

ITALIA 1 – Francia vs Islanda

In diretta dallo Stade de France, i campioni del Mondo della Francia hanno sfidato l’Islanda, rivelazione degli ultimi Europei. Il match ha conquistato, secondo gli ascolti tv, una media di 1.497.000 pari a 5.7 punti percentuali di share.

LA7 – Grey’s Anatomy 14

Ultima puntata ed ultimi episodi del medical drama più amato del piccolo schermo. Meredith Grey e colleghi hanno entusiasmato una media di 767.000 spettatori con uno share del 3%.

TV8 – Spectre

La pellicola del 2015 diretta da Sam Mendes, con: Daniel Craig, Christoph Waltz, Léa Seydoux, Ralph Fiennes, Andrew Scott e Ben Whishaw ha appassionato, secondo gli ascolti tv di ieri, una media di 678.000 spettatori con il 3.3% di share.

NOVE – Cucine da Incubo

Antonino Cannavacciuolo è approdato colli romani, a Marino, alle prese con un locale gestito dallo stravagante Gerardo per cercare di risollevare le sorti del ristorante. La trasmissione ha raggiunto una media di 537.000 spettatori con uno share del 2.1%.