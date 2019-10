Il diritto di contare o la quarta puntata di Amici Celebrities: chi ha vinto la prima serata secondo gli ascolti tv ieri, 9 ottobre 2019? Tanti i programmi in onda fra cui: Chi l’ha visto? e Fuori dal coro che si sono sfidati su Rai 3 e Rete 4. Cosa hanno preferito i telespettatori? Scopriamolo insieme analizzato tutti i risultati raggiunti dai dati auditel di ieri sera in prima serata.

Ascolti tv ieri sera, sfida fra Il diritto di contare vs Amici Celebrities | Auditel 9 ottobre 2019

Scende di consensi Amici Celebrities con la Hunziker alla conduzione, il programma si ferma a 2.738.000 e il 15,3% di share chiudendo alle 00.35. Vince, un pò a sorpresa, il film su Rai1 Il diritto di contare che tocca il 20,5% con 4.391.000. Rocco Schiavone sale rispetto alla prima puntata.

Il diritto di contare | RAI 1

Il film del 2016 diretto da Theodore Melfi, con Taraji P. Henson, Octavia Spencer, Janelle Monae, Kevin Costner, Kirsten Dunst e Jim Parsons ha conquistato una media di 4,4milioni di spettatori e, con il 20,5% di share.

Rocco Schiavone 3 | RAI 2

Il cadavere del ragionier Latta è stato ritrovato dietro a un’edicola al mercato rionale da Alfredo Bissolati. Alfredo e Latta si conoscevano: insieme a Carlo Moriani, erano soliti recarsi al mercato all’ora della chiusura per raccattare gli avanzi e gli scarti lasciati in terra. Questo è stato uno dei casi di cui Schiavone si è dovuto occupare. Nel frattempo però Costa lo ha convocato per comunicargli l’esistenza di un ladro all’interno della questura. La fiction Rai ha appassionato una media di 2.142.000 spettatori pari al 9.3% di share.

Chi l’ha visto? | Rai 3

Quinta puntata del programma di Rai 3 “Chi l’ha visto” che ha informato tutti sulle ultime novità riguardanti i maggiori casi di cronaca nera. Federica Sciarelli, nel giorno del suo compleanno, ha interessato una media di 1.857.000 spettatori pari ad uno share dell’8.9.

Fuori dal coro | RETE 4

La trasmissione ha informato una media di 1.084.000 spettatori con il 5.6% di share. Al centro della puntata il tema della sicurezza e dell’immigrazione, con gli ultimi aggiornamenti giudiziari sulla vicenda dei due agenti di polizia uccisi a Trieste. Attraverso documenti e testimonianze, si è ricostruito quanto è accaduto lo scorso venerdì.

Amici Celebrities | CANALE 5

Quarta puntata di Amici Celebrities, ma prima per Michelle Hunziker. In serata c’è stato un ripescaggio, quello di Ciro, ed una nuova eliminazione nella squadra dei Blu. Ad aver la peggio è stata Francesca. Lo show con ospiti: Fred De Palma e Riki Marcuzzi ha intrattenuto una media di 2.738.000 spettatori pari al 15.3% di share.

Killer Elite | ITALIA 1

Tratto dal romanzo di Ranulph Fiennes “The Feather Men“, la pellicola ha raccontato la storia di due organizzazioni segrete in conflitto fra loro: la prima, chiamata The Clinic, composta da killer professionisti; la seconda, The Feather Men, da un gruppo di vigilantes che proteggono ex membri dei reparti speciali e le loro famiglie. Il film ha tenuto con il fiato sospeso una media di 1.339.000 spettatori pari al 5.9% di share.

Eden un Pianeta da salvare | LA7

Licia Colò ha debuttato sulla Rete di Urbano Cairo con una media di 528.000 spettatori con uno share del 2.6%.