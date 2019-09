La replica de Il Commissario Montalbano in onda su Rai 1 o la prima puntata di Temptation Island Vip 2019 condotta da Alessia Marcuzzi ed in onda su Canale 5: chi ha vinto secondo gli ascolti tv di ieri, 9 settembre 2019? Ecco tutti i dati Auditel della prima serata. Tanti erano i programmi in onda sui maggiori canali del digitale terrestre. Analizziamo bene l’andamento dei telespettatori oltre a stabilire chi ha vinto la sfida del lunedì sera.

Ascolti tv ieri sera, sfida fra Il Commissario Montalbano e Temptation Island Vip 2019 | Auditel 9 settembre 2019

Vince Rai 1 con la Replica de Il Commissario Montalbano. Simona Ventura, anno scorso, debuttò leggermente meglio con Temptation Island Vip rispetto ad Alessia Marcuzzi quest’anno. Ecco tutti i dati nel dettaglio.

Il Commissario Montalbano | RAI 1

Dal commissario è giunto un signore disperato perché non aveva più notizie dei suoi anziani genitori. L’ultima volta erano stati visti su un pullman durante la gita che avevano fatto a Tindari, durante la quale avevano mostrato dei comportamenti strani. La replica dell’amatissima fiction ha conquistato una media di 4.486.000 spettatori pari al 21.27% di share.

Made in Ditelo Voi| RAI 2

La Rete ha presentato Made in Ditelo Voi uno spettacolo molto divertente e ricco di sorprese. La trasmissione ha fatto così ridere una media di 896.000 spettatori pari al 4.2% di share.

Presa Diretta | RAI 3

Riccardo Iacona ha condotto una nuova puntata del programma di Rai 3. La trasmissione, inchiesta dopo inchiesta, secondo gli ascolti tv di ieri, ha interessato ed informato una media di 993.000 spettatori. Share pari a 5.06 punti percentuali.

Quarta Repubblica | RETE 4

Nicola Porro ha intervistato la leader di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni. Quest’ultima a proposito della manifestazione di protesta contro il governo giallorosso, organizzata in piazza a Montecitorio, ha dichiarato: “Ho convocato una manifestazione perché ho capito che c’era tanta voglia di esserci…”. La trasmissione ha informato una media di 1.036.000 spettatori pari al 6.19% di share.

Temptation Island Vip 2019 | CANALE 5

La prima puntata della nuova stagione di Temptation Island Vip 2019 condotta da Alessia Marcuzzi ha debuttato con una media di 2.949.000 spettatori pari al 18.16% di share. A tener banco è stata soprattutto la coppia fra Serena e Pago.

Anno scorso la prima puntata condotta da Simona Ventura raggiunse una media di 3.449.000 spettatori per il 19.85% di share.

Colombiana | ITALIA 1

Il film diretto da Olivier Megaton, con: Zoe Saldana, Cliff Curtis, Callum Blue, Michael Vartan, Lennie James e Amandla Stenberg ha portato a casa, secondo gli ascolti tv di ieri, una media di 1.580.000 spettatori pari al 7.19% di share.

Boody Of Proof | LA7

Un rappresentante farmaceutico è stato ucciso e Megan e il team hanno dovuto trovare innanzitutto la scena del crimine con la speranza di riuscire a individuare anche la causa del decesso e il perché del dissanguamento del corpo. La serie tv ha tenuto con il fiato sospeso una media di 503.000 spettatori. Share pari a 2.09 punti percentuali. Nel secondo episodio una media di 430.000 spettatori per il 2.03% di share, nel terzo, invece, 299.000 spettatori per l’1.97% di share e, per finire, nel quarto, una media di 223.000 spettatori per il 2.47% di share.