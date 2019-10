Il Commissario Montalbano o Temptation Island Vip 2019: chi ha vinto secondo gli ascolti tv di ieri, 30 settembre 2019 la nuova sfida fra Luca Zingaretti e Alessia Marcuzzi? Ecco tutti i dati Auditel riguardanti l’andamento della prima serata dei maggiori canali del digitale terrestre.

Ascolti tv ieri sera, sfida tra Montalbano e Temptation Island Vip 2019 | Auditel 30 settembre 2019

Il Commissario Montalbano | RAI 1

In pieno agosto Mimì Augello ha dovuto anticipare le ferie e Montalbano è stato costretto a rimanere a Vigàta. Augello lo ha invitato a passare qualche giorno nella bella villetta sul mare, a Montereale Marina, che ha preso in affitto con Beba e il piccolo Salvo. Un giorno il bambino è però sparito nel nulla. Montalbano è quindi accorso sul posto e ha scoperto in giardino un cunicolo. Da qui è emerso un baule contenente il cadavere di Rina, una ragazza scomparsa molto tempo prima. La replica della puntata dell’amatissima fiction ha conquistato una media di 0.000.000 spettatori pari al 00.00% di share.

Stasera tutto è possibile | RAI 2

Stefano De Martino ha condotto la terza puntata del divertente show di Rai 2. Lo spettacolo ha divertito una media di 0.000.000 spettatori pari al 00.00% di share. Ospiti in puntata: Mariano Bruno, Maurizio Casagrande, Nunzia De Girolamo, Sergio Friscia, Lisa Fusco, Biagio Izzo, Mercedesz Henger e Ariadna Romero.

Presa Diretta | RAI 3

Slotmachine, gratta e vinci, lotto e lotterie, scommesse sportive, bingo. Con l’inchiesta intitolata “Vizio di stato”, PresaDiretta è entrata nel mondo del gioco d’azzardo legale. Riccardo Iacona, grazie alle nuove inchieste, ha informato una media di 0.000.000 spettatori pari al 00.00%.

Quarta Repubblica | RETE 4

Nicola Porro, in apertura, ha intervistato il leader di Articolo 1 Pierluigi Bersani su temi di stretta attualità: dalle tasse previste dal New Green Deal, alle decisioni sull’Iva e all’uso del contante; dalle sfide in vista delle imminenti elezioni regionali in Umbria e in Emilia-Romagna, alla redistribuzione dei migranti tra i Paesi dell’Unione. Successivamente si è parlato dell’ambiente, dopo le manifestazioni della scorsa settimana, organizzate in tutto il mondo dal movimento Fridays For Future. La trasmissione ha così interessato una media di 0.000.000 spettatori con il 00.00% di share.

Temptation Island Vip 2019 | CANALE 5

La quarta puntata di Temptation Island Vip ha appassionato una media di 0.000.000 spettatori pari al 00.00% di share. Nel corso della trasmissione abbiamo assistito al falò di confronto di Anna Pettinelli e Stefano Macchi; Chiara e Simone che escono insieme dal programma; le prime dinamiche tra Alex Belli e Delia Duran; la nuova reazione di Pago alla vicinanza tra Serena e Alessandro e tanto altro ancora.

Rambo II – La vendetta | Italia 1

Mentre si trovava ai lavori forzati, John Rambo ha ottenuto la libertà anticipata a condizione che tornasse in Vietnam per liberare i prigionieri americani ancora chiusi nei campi.La pellicola ha entusiasmato una media di 0.000.000 spettatori. Share pari a 00.00 punti percentuali.

Il Socio | LA7

La pellicola tratta dal romanzo di John Grisham ‘The firm” ha raccontato la storia di un ambizioso neo laureato in Legge con il massimo dei voti che ha visto aprirsi davanti a sè un luminoso futuro, ma ben presto si è dovuto ricredere. Il film ha portato a casa una media di 0.000.000 spettatori pari al 00.00% di share.