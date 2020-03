In una serata in cui, dopo il messaggio di Conte, c’era una gran voglia di evasione, visto il particolare momento che stiamo vivendo, in quanti hanno visto Il Commissario Montalbano? Ecco gli ascolti tv di ieri sera, 9 marzo 2020. In quanti hanno visto, invece, il film su Canale 5 o gli altri programmi in onda sui maggiori canali del digitale terrestre? Analizziamo insieme i dati Auditel ricordando ad esempio che su Rete 4 non è andata in onda Quarta Repubblica perché il conduttore è stato trovato positivo al Coronavirus.

Ascolti tv ieri, 9 marzo 2020 – Auditel ieri

Il Commissario Montalbano, su Rai 1: l’amatissima fiction è tornata. Salvo, Mimì, Fazio e gli altri hanno totalizzato 9.377.000 spettatori pari al 39% di share.

Su Rai2 Tg2 Post ha interessato 1.999.000 spettatori pari al 6.6% di share e subito dopo la messa in onda del TG, a seguire, Reclaim totalizza 525.000 spettatori pari ad uno share del 2.4%.

Grace di Monaco, su Rai 3: a sintonizzarsi su Rai 3 sono stati in media 604.000 spettatori pari ad uno share del 2.1%.

Stasera Italia Speciale su Rete 4: Barbara Palombelli, in onda al posto di Porro, ha informato una media di 2.342.000 spettatori con il 8.5% di share.

Geostorm, su Canale 5: la pellicola ha tenuto con il fiato sospeso una media di 1.941.000 spettatori pari al 7.8% di share.

Tre uomini e una gamba, su Italia 1: il film ha fatto ridere una media di 1.619.000 spettatori pari al 5.8% di share.

Eden, un pianeta da Salvare, su La7: dopo il Tg di La7 con Enrico Mentana, Licia Colò ha totalizzato 383.000 spettatori con uno share dell’1.9%.

Django Unchained, su Tv8: la pellicola ha ottenuto una media di 411.000 spettatori pari al 1.7% di audience.

Little big Italy, su Nove: la trasmissione ha fatto venire l’acquolina in bocca ad una media di 415.000 spettatori pari al 1.4% di share.

Dati Auditel di ieri pomeriggio, 9 marzo 2020

Ecco i dati Auditel del pomeriggio di ieri, 9 marzo 2020 in merito alle due ammiraglie avversarie.

Su Rai 1:

Vieni da Me: Caterina Balivo ha intrattenuto 2.199.000 spettatori pari al 12.7% di share.

Il Paradiso delle Signore: ha appassionato 2.023.000 spettatori per il 13.3% di share.

La Vita in Diretta: ha informato 2.595.000 spettatori con il 15.8% di share.

Su Canale 5:

Beautiful: ha ottenuto 2.886.000 spettatori. Share del 14.8%.

Una Vita: ha entusiasmato 2.797.000 spettatori con il 15.3% di share.

Uomini e Donne: il trono classico ha totalizza 2.625.000 spettatori e il 16.4% di share.

Il Segreto: ha raggiunto 2.690.000 spettatori ed il 18.6% di share.

Pomeriggio Cinque: Barbara d’Urso ha interessato 2.572.000 spettatori. Share del 16.6%.