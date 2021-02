L’ultima puntata de Il cantante mascherato 2021 o la Semifinale del Grande Fratello Vip 5: chi ha vinto la sfida relativa agli ascolti tv di ieri sera, venerdì 26 febbraio 2021? Ecco tutti i dati Auditel relativi alla prima serata in merito ai maggiori canali del digitale terrestre. Analizziamo insieme i dati per scoprire le preferenze dei telespettatori. Inutile nascondere, infine, come il risultato dell’ultima sfida fra Milly Carlucci e Alfonso Signorini sia davvero molto atteso.

Ascolti Tv, dati Auditel ieri, 26 febbraio 2021: Il cantante mascherato contro Grande Fratello Vip 5

Vince Milly Carlucci con l’ultima puntata de Il Cantante Mascherato 2. Rai 1 al 20.7%. Canale 5 al 19.3%

Auditel Il cantante mascherato

Rai 1: l’ultimo appuntamento con Il cantante mascherato, lo show di Milly Carlucci, ha conquistato una media di 4.312.000 spettatori pari al 20.7% di share. Tanti i duetti in onda: Anna Tatangelo, in coppia con il Lupo, Cristina D’Avena, con l’Orsetto, Red Canzian in coppia con la Farfalla e Rita Pavone che si esibirà con il Pappagallo. A vincere l’edizione 2021 è stato il Pappagallo.

Auditel The Good Doctor

Rai 2: The Good Doctor, la serie televisiva americana ideata da David Shore ha appassionato una media 1.468.000 spettatori pari al 5.5% share. Nel cast: Freddie Highmore, Nicholas Gonzalez e Chuku Modu. A seguire la serie tv intitolata The Residence ha entusiasmato una media di 1.021.000 spettatori per il 4.6% di share.

Ascolti Titolo V

Rai 3: la puntata di Titolo V, il programma informativo condotto da Francesca Romana e Roberto Vicaretti, ha interessato una media di 542.000 spettatori pari al 2.4% share.

Auditel Quarto Grado

Rete 4: la nuova puntata di Quarto Grado, il programma di cronaca e attualità condotto da Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero, ha ottenuto una media di 1.201.000 spettatori. Share del 5.9%. Tra i temi: il caso di Peter Neumair e Laura Perselli e la morte Ilenia Fabbri.

Ascolti tv Grande Fratello Vip 2021

Canale 5: la puntata di Grande Fratello Vip 5, la Semifinale del reality show condotto da Alfonso Signorini, ha intrattenuto e tenuto con il fiato sospeso una media di 3.593.000 spettatori con il 19.3% di share. Tra i momenti più salienti: il risultato del televoto fra Rosalinda Cannavò e Stefania Orlando, ma anche il risultato del televoto lampo e tante altre sorprese. Tommaso Zorzi ha scoperto, come Pierpaolo, che diventerà presto zio. Pierpaolo è stato avvisato da suo fratello, Tommaso, invece, da sua sorella che gli ha mostrato, in video, il pancione.

Ascolti Tv Freedom: Oltre il confine

Italia 1: Freedom – Oltre il confine, il viaggio di Roberto Giacobbe alla scoperta delle bellezze segrete del nostro paese, ha fatto registrare una media di 930.000 spettatori. Share del 4.5%.

Auditel Propaganda Live

La7: Propaganda Live, il programma di Diego Bianchi ‘Zoro’ e Marco Dambriosio ‘ Makkox’, con Marco Damilano ha portato a casa una media di 1.070.000 spettatori pari a 5.6punti percentuali di share.

Auditel Spider Man 3

Tv8: Spider Man 3 ha raccolto una media di 487.000 spettatori. Share pari al 2.1%.

Audience Fratelli di Crozza Live

Nove: la nuova puntata de Fratelli di Crozza Live, lo show del geniale Maurizio Crozza ha divertito una media di 1.452.000 spettatori. Share del 5.6%.