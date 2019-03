Ora o mai più è terminato sabato due sabati fa, ma ieri sera è andata in onda una nuova sfida fra Amadeus e Maria De Filippi. Cosa dicono gli ascolti tv ieri, 9 marzo 2019: chi ha vinto la prima serata fra I Soliti Ignoti Speciale Vip e C’è Posta per te? Le due ammiraglie avversarie sono scese in campo sfoggiando numerosi assi nella manica. Su Canale 5, ad esempio, per una sorpresa, sono approdati in studio: Luciana Littizzetto, Gianluca Vacchi, Francesco Monte e Gabriel Garko. Quanti telespettatori, poi, invece di seguire Rai 1 o Canale 5 si sono sintonizzati sugli altri maggiori canali del digitale terrestre? Ecco tutti i dati Auditel.

Ascolti tv ieri, 9 marzo 2019

News pre-dati: Solito boom di Ce Posta Per Te che cresce. Soliti ignoti meglio di ora o mai piu.

RAI 1 – I Soliti Ignoti Speciale Vip

Dopo aver perso, ogni sabato, con Ora o mai più, Amadeus è tornato nella prima serata di Rai 1 armato fino ai denti. Fra le identità da svelare vi erano: Lino Banfi, Gigi D’Alessio, Claudio Amendola, Gabriella Pession, Diana Del Bufalo e Massimo Ferrero. Nel corso della serata ci sono stati diversi momenti di spettacolo grazie alla presenza di: Riccardo Rossi, Paolo Vallesi e Martufello. La trasmissione ha incollato davanti alla tv una media di 0.000.000 spettatori pari al 00.00% di share.

RAI 2 – NCIS Los Angeles / S.W.A.T

Il vicedirettore Ochoa si è offerto volontario per aiutare la squadra con un’operazione segreta relativa a un gruppo terroristico che sostiene una forza militare estrema. Callen, preoccupato, ha cercato di far di tutto per trovare risposte alle sue paure e assicurare a tutti un futuro migliore. Il telefilm americano, secondo gli ascolti tv di ieri, ha appassionato una media di 0.000.000 spettatori pari al 00.00% di share.

A seguire Swat ha entusiasmato una media di 0.000.000 spettatori pari al 00.00% di share.

RAI 3 – Le parole della settimana

Massimo Gramellini ha condotto una nuova puntata de Le parole della settimana. Lo show di Rai 3 ha interessato una media di 0.000.000 spettatori pari a 00.00 punti percentuali di share.

RETE 4 – Non C’è Due Senza Quattro

Due ricchi brasiliani hanno temuto di essere fatti fuori e hanno assunto due sosia. Questi ultimi, però, hanno dovuto affrontare numerose prove e riuscire a scappare da tutti i pericoli. Il film con:Terence Hill, Bud Spencer, April Clough, Harold Bergman e Dary Reis ha divertito una media di 0.000.000 spettatori pari al 00.00% di share.

CANALE 5 – C’è Posta per te

Luciana Littizzetto, Gianluca Vacchi, Francesco Monte e Gabriel Garko. Ecco gli assi nella manica di Maria De Filippi. Tante sono state le sorprese che hanno emozionato il pubblico, ma qualche storia ha anche scatenato l’ilarità dei telespettatori dell’ammiraglia Mediaset. Lo show dell’ammiraglia Mediaset ha intrattenuto una media di 0.000.000 spettatori pari al 00.00% di share.

ITALIA 1 – Kung Fu Panda 3

Dopo essersi ricongiunto con il papà Li, che non vedeva da lungo tempo, Po ha raggiunto con lui il suo villaggio d’origine: un paradiso segreto dei panda in cui ha incontrato una serie di esilaranti nuovi personaggi. Quando il potente spirito maligno Kai ha iniziato a terrorizzare l’intera Cina sconfiggendo tutti i maestri di kung fu, Po ha dovuto trasformare i suoi maldestri amici in spietati guerrieri insegnando loro il kung fu. Il film d’animazione ha raggiunto una media di 0.000.000 spettatori. Share del 00.00%.

LA7 – The Little Murders of Agatha Christie

La sorella di Marlene, Oilange, ha avuto problemi nella gestione di un ostello per studenti dove sono accadute cose strane. Uno dei giovani residenti è stato assassinato e Laurence ha scoperto che la causa era la droga. Avril si è stabilita alla pensione Vanilos. Il telefilm ha ottenuto, secondo gli ascolti tv di ieri, una media di 0.000.000 spettatori per il 00.00% di share.

TV8 – La sposa perfetta

Fitness trainer e consulente matrimoniale, Molly White, proprio durante una delle sue lezioni e consulenze, si è innamorata di uno dei suoi futuri sposi. Da qui, per la giovane, sono iniziati i guai. La pellicola ha fatto sognare una media di 0.000.000 spettatori pari al 00.00% di share.

NOVE – Il mondo dei narcos

Roberto Saviano ha presentato un documentario sulla città di Medellin, in Colombia. Il programma ha interessato, secondo gli ascolti tv di ieri, una media di 0.000.000 spettatori. Share del 00.00%.