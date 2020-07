I migliori dei migliori anni o Manifest 2: chi ha vinto la sfida televisiva secondo gli ascolti tv ieri, 10 luglio 2020? Da un lato Carlo Conti, dall’altro una serie tv al cardiopalma. Ecco tutti i dati Auditel della prima serata in merito ai maggiori canali del digitale terrestre. Scopriamo insieme, analizzando quanto raccolto dall’Auditel, le preferenze del pubblico.

Ascolti tv, 10 luglio 2020: analisi dati Auditel ieri

I migliori dei migliori anni, su Rai 1: la replica dello show di Carlo Conti ha incollato alla tv una media di 2.515.000 spettatori pari al 15.9% di share.

Scatti di follia, su Rai 2: il film ha tenuto con il fiato sospeso una media di 831.000 spettatori pari al 4.7% di share.

La Grande Storia, su Rai 3: la trasmissione ha interessato una media di 886.000 spettatori con il 5.1% di share.

Stasera Italia News Speciale, su Rete 4: la trasmissione ha informato una media di 813.000 spettatori con il 4.8% di share.

Manifest, su Canale 5: la serie tv ha entusiasmato una media di 1.170.000 spettatori con uno share del 7.4%.

La fidanzata di papà, su Italia 1: la pellicola ha divertito una media di 956.000 spettatori e share del 5.7%.

Pronti a morire, su La7: la pellicola ha appassionato una media di 510.000 spettatori con il 3% di share.

Italia’s Got talent Best Of, su Rete 8: come ogni venerdì il meglio dello show ha ottenuto una media di 404.000 spettatori. Share pari a 2.3 punti percentuali.

I migliori Fratelli di Crozza, su Nove: il best of dello show ha intrattenuto una media di 332.000 spettatori con il 2.7% di share.

Ascolti Ieri pomeriggio – Auditel del 10 luglio 2020

Rai 1:

Io e Te ha fatto totalizzato un ascolto medio di 1.197.000 spettatori (share al 9.8%). A seguire la replica de Il Paradiso delle Signore ha raccolto 1.075.000 spettatori (11% di audience); La Vita in Diretta Estate è seguita da 1.158.000 spettatori con il 13.8% di share.

Canale 5:

Beautiful ha appassionato 2.468.000 spettatori con il 17.4% di share; La soap Una Vita ha raccolto 2.560.000 spettatori con il 19.6% di share; Daydreamer – Le Ali del Sogno è stato seguito da 2.441.000 spettatori con il 21.7% di audience; la replica de Il Segreto ha ottenuto 1.527.000 spettatori con il 15.9% di share.