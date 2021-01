Soliti Ignoti Speciale Lotteria Italia contro Fratelli Caputo: chi ha vinto la sfida relativa agli ascolti tv di ieri sera, mercoledì 6 gennaio 2021? Quanti telespettatori si sono sintonizzati su Canale 5 per seguire la nuova puntata della fiction con Nino Frassica e Cesare Bocci? Ecco tutti i dati Auditel della prima serata di ieri in merito ai maggiori canali del digitale terrestre. Tantissimi i film e programmi in palinsesto nel giorno dell’Epifania. Tra le proposte: “Stasera Italia” e “Now You see me 2“. Analizziamo insieme le preferenze del pubblico.

Rai 1: Soliti Ignoti Speciale Lotteria Italia, Amadeus conduce la puntata speciale del game show di successo abbinato ai biglietti vincenti della Lotteria Italia. Nella sera dell’Epifania, lo speciale è stato seguito da una media di 5.384.000 spettatori. Share pari al 22,7%. Tantissimi gli ospiti: da Elena Sofia Ricci a Valeria Fabrizi fino a Laura Chiatti.

Su Rai 2: Il film Show dogs – Entriamo in scena diretto da Raja Gosnell è stato interrotto dalla diretta del TG2 Post condotto da Manuela Moreno dedicato all’insurrezione di alcuni manifestanti pro Trump a Capitol Hill, la sede del Parlamento americano. Lo speciale ha registrato una media di 1.620.000 spettatori. Share pari a 6 punti percentuali.

Rai 3: I Miserabili, la miniserie televisiva britannica del 2018 basata sul romanzo di Victor Hugo ha coinvolto una media di 905.000 spettatori con l’3,5% di share. Nel cast: Lily Collins e Dominic West e David Oyelowo.

Rete 4: Stasera Italia – Speciale, il talk show a cura della redazione videonews ha informato una media di 860.000 spettatori. Share del 4,1%. Spazio anche alla protesta dei manifestanti pro Trump a Washington.

Canale 5: Fratelli Caputo, la terza puntata della serie con protagonisti Nino Frassica e Cesare Bocci ha incollato alla tv una media di 2.404.000 spettatori pari al 9,7% di share.

Italia 1: Now you see me 2, il film del 2016 diretto da Jon M. Chu è il sequel di Now You See Me – I maghi del crimine. La pellicola ha tenuto col fiato sospeso una media media di 1.586.000 spettatori. Share del 6,4%. Nel cast gli attori Mark Ruffalo e Morgan Freeman.

La7: Atlantide – Churchill, l’uomo del destino, nuovo appuntamento con Andrea Purgatori e Atlantide, il programma di storie di Uomini e di Mondi questa sera dedicato alla figura del Primo Ministro inglese. La puntata è stata interrotta dalle ore 22.30 circa ma è stata seguita da una media di 515.000 spettatori pari a 1,9 punti percentuali di share. A seguire Tg La7 edizione straordinaria condotto da Enrico Mentana dedicata al caos di Washington con il colpo di stato dei manifestanti pro Trum a Capitol Hill.

Tv8: Un Natale inaspettato, il film diretto Paul Ziller con protagonisti Brooke Nevin, Michael Cassidy e Jeremy Guilbaut ha emozionato 364.000 spettatori pari al 1,4% di share.

Nove: Dirty Dancing – Balli proibiti, la pellicola cult del 1987 diretta da Emile Ardolino con protagonista l’indimenticabile Patrick Swayze ha incollato alla tv una media di 585.000 spettatori. Share del 2,3%. Nel cast anche Jennifer Grey.