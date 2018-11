Cosa hanno visto ieri sera i telespettatori? I Bastardi di Pizzofalcone 2 o Il Grande Fratello Vip 3? Chi ha vinto, secondo gli ascolti tv di ieri, la nuova sfida fra la fiction di Rai 1 con Alessandro Gassmann e Carolina Crescentini e il reality di Canale 5 condotto da Ilary Blasi con Alfonso Signorini? Quanti telespettatori, invece, si sono sintonizzati sugli altri canali? Ecco tutti i dati Auditel riguardanti l’andamento della prima serata del primo lunedì del mese di novembre.

Ascolti tv ieri, 5 novembre 2018

RAI 1 – I Bastardi di Pizzofalcone 2

Un uomo, senza documenti o cellulare, è stato ritrovato in un cantiere della metropolitana. Trasportato, in coma, in ospedale, nessuno ha potuto parlare con lui per capire cosa gli fosse successo. I Bastardi hanno quindi dovuto faticare non poco per ricostruire la dinamica dei fatti e arrivare alla soluzione di questo nuovo ed intricato caso.

L’amatissima fiction dell’ammiraglia Rai ha incollato davanti alla tv una media di 5.271.000 spettatori pari al 22.56% di share.

RAI 2 – Criminal Minds

L’Unità di Analisi Comportamentale dell’FBI è dovuta correre a Roswell, nel New Mexico, per indagare sulla morte di due membri di un gruppo di teorici del complotto. La squadra è quindi giunta sul posto per analizzare il comportamento del possibile assassino e capire cosa fosse successo. E’ questa la trama del primo episodio andato in onda in serata su Rai 2 di Criminal Minds. Il telefilm americano ha tenuto con il fiato sospeso 993.000 spettatori pari al 3.75% di share per quanto riguarda il primo episodio, 957.000 spettatori pari al 4.03% per il secondo episodio, e 768.000 spettatori pari al 4.02% per quanto riguarda il terzo episodio.

RAI 3 – Report

Il crollo del ponte di Genova, ma anche i danni provocati dal maltempo, le alluvioni e i terremoti che mettono in ginocchio l’Italia. Ecco due dei temi più caldi della puntata di Report, il programma di Rai 3 condotto da Sigrfido Ranucci. La trasmissione ha interessato, secondo gli ascolti tv di ieri, una media di 1.728.000 spettatori pari al 7.04% di share.

RETE 4 – Quarta Repubblica

Nella nuova puntata del talk show su politica ed economia condotto da Nicola Porro si è parlato dei danni causati dal maltempo. Ospiti: il Presidente della Regione Liguria Giovanni Toti, il Presidente della Regione Friuli-Venezia Giulia Massimiliano Fedriga, l’ex-Ministro dell’Interno Marco Minniti, Paolo Cento (Sinistra Italiana), il Direttore de Il Giornale Alessandro Sallusti e Vittorio Sgarbi. Successivamente si è parlato di fiducia al Decreto Sicurezza e della tensione tra M5S e Lega. Ospiti: la Presidente di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni, Alessandro Cattaneo (Forza Italia), il giornalista Luca Telese e il massmediologo Klaus Davi. Tanti altri argomenti hanno poi alimentato il dibattito nella lunga diretta.

La trasmissione ha informato una media di 779.000 spettatori con il 4.11% di share.

CANALE 5 – Grande Fratello Vip 3

L’eliminazione di Maria Monsè, che era al televoto con Alessandro Cecchi Paone, ha creato molto scompiglio in studio. La puntata del GF Vip 3 è stata davvero frizzante e ricca di colpi di scena. Alfonso Signorini ha sgridato tutti i concorrenti che non sono ancora riusciti a farsi conoscere dal pubblico. Si è poi parlato di Francesco Monte e Giulia Salemi e della loro particolare relazione. La ragazza persiana ha potuto riabbracciare il padre. Altra sorpresa commovente è stata quella fatta a Stefano Sala che ha ricevuto in dono i disegni della figlia. Tante sono state le liti, ma le Donatella hanno regalato ai telespettatori momenti esilaranti. Vederle terrorizzate per ‘i mostri’ comparsi in studio ha fatto ridere a crepapelle il pubblico.

Il reality ha appassionato, secondo gli ascolti tv, una media di 3.705.000 spettatori pari al 21.02% di share. Cosa accadrà giovedì prossimo? Il GF Vip 3 raddoppia ancora tornando ad andare in onda con un secondo appuntamento nella stessa settimana.

ITALIA 1 – Hunter’s Prayer – In fuga

Lucas, un killer solitario, è stato ingaggiato per uccidere la giovane Ella ma, poiché non se l’è sentita di sparare, il piano è miseramente fallito. Assassino e vittima sono quindi stati condannati a morte e costretti a formare una difficile alleanza per salvare la pelle. La pellicola ha entusiasmato una media di 1.258.000 telespettatori pari al 5.1% di share.

LA7- Fahrenheit 11/9

Grande esclusiva per La7 che ha presentato in anteprima il film Fahrenheit 11/9, la pellicola del 2018 diretta da Michael Moore. Il documentario è iniziato il 9 novembre 2016, il giorno successivo delle elezioni presidenziali statunitensi. Moore, sconvolto dall’elezione di Donald Trump quale 45° presidente degli stati Uniti d’America ha voluto esporre così il suo pensiero. Con amara ironia il regista ha letto l’errata campagna elettorale del Partito Democratico, considerato il vero responsabile della vittoria di Trump.

A sintonizzarsi su La7 sono stati, secondo gli ascolti tv di ieri, 938.000 spettatori con uno share del 4.17%.

TV8 – Agente 007- una cascata di diamanti

Nuovo film della saga legata a James Bond. La pellicola Agente 007 – una cascata di diamanti ha raggiunto una media di 405.000 spettatori pari al 1.8% di share.

NOVE – Dio Perdona, io no!

Un agente assicurativo e un pistolero sono andati a caccia di un feroce bandito che ha rapinato un treno. Recuperano il malloppo hanno cercato di metterlo KO una volta per tutte. Il film del 1967 di genere Western, diretto da Giuseppe Colizzi, con: Terence Hill, Bud Spencer, Gina Rovere, Frank Wolff, José Manuel ha portato a casa 315.000 spettatori pari al 1.4% di share.