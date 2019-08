Chi ha vinto la nuova sfida televisiva secondo gli ascolti tv di ieri, 23 agosto 2019? Su Rai 1 è stato trasmesso il programma di Lorella Cuccarini. Gran Tour è andato in onda con ben due appuntamenti in uno in quanto la Rete ha deciso di chiudere la trasmissione a causa del flop ottenuto. Su Canale 5, invece, il film Immaturi – Il viaggio. Ecco pertanto i dati Auditel. Scopriamo insieme cosa ha preferito il pubblico televisivo e quanti spettatori hanno visto anche gli altri maggiori canali del digitale terrestre premiando così la loro offerta.

Ascolti tv ieri: sfida tra Grand Tour vs Rosamunde Pilcher: Un piacevole imprevisto – Auditel 23 agosto 2019

Grand Tour | Rai 1

Lorella Cuccarini, insieme ad Angelo Mellone, accompagnati dalle incursioni di Giuseppe Calabrese, in arte “Peppone”, hanno proseguito il loro viaggio alla scoperta delle bellezze del nostro paese e si sono spostati in primis in Sardegna e poi a Venezia. La doppia puntata ha incollato davanti al teleschermo una media di 0.000.000 spettatori pari al 00.00% di share.

Frammenti di bugie | RAI 2

Marissa Davis ha trascorso sei anni in coma a seguito di un grave incidente d’auto. Pur non ricordando nulla è riuscita, pian piano, a riprendere una vita quasi normale. La donna, poi, con l’aiuto di una giornalista, Ethan Fox, ha iniziato a rispondere ai suoi dubbi riguardo l’incidente avuto e la serietà delle persone rimaste al suo fianco. Il film ha tenuto con il fiato sospeso una media di 0.000.000 spettatori. Share del 00.00%.

Sole, cuore, amore | RAI 3

Eli e Vale hanno stretto un legame indissolubile nonostante le loro diversità. La prima con un marito e quattro figli, vivendo in provincia di Roma, ha iniziato a conoscere gli aspetto più duri della vita dopo che il marito ha perso il lavoro. La donna si è dovuta rimboccare le maniche e ha iniziato a dover provvedere da sola all’intera famiglia. Vale, una danzatrice pronta a dedicare la sua vita all’espressione artistica, ha sempre aiutato, invece, Eli. Essendo da sola si è sempre offerta di tenerle i bambini ed aiutarli a fare i compiti. Il film ha emozionato una media di 0.000.000 spettatori pari al 00.00% di share.

Gli spietati | Rete 4

William Munny, un ex fuorilegge dal passato leggendario, dopo diversi anni ha deciso di dedicarsi alla famiglia e a fare l’allevatore. Peccato però che dopo la morte della moglie la situazione domestica si sia fatta sempre più difficile e quindi sia stato costretto ad accettare la proposta di un giovane pistolero: uccidere due cowboy che hanno sfregiato una prostituta e incassare la taglia. Il film ha appassionato una media di 0.000.000 spettatori pari al 00.00% di share.

Immaturi – Il viaggio | Canale 5

Dopo essersi ritrovati per affrontare gli esami della maturità, i sette protagonisti del film hanno deciso di organizzare quel famoso viaggio di fine scuola che non erano riusciti a fare ai tempi del liceo. Accompagnati, chi volontariamente e chi no, da mogli, fidanzate, genitori e figli, hanno così vissuto nuove avventure. La pellicola ha intrattenuto una media di 0.000.000 spettatori. Share pari al 00.00%.

Io sono leggenda | Italia 1

Un virus ha ucciso tutti gli uomini e li ha trasformati in vampiri. Nella città deserta l’unico sopravvissuto sembrava essere il Dottor Robert Neville ovvero il scopritore di un possibile siero in grado di salvare l’umanità. La pellicola ha raggiunto, secondo gli ascolti tv di ieri, una media di 0.000.000 spettatori pari al 00.00% di share.

Gloria | La7

Il film del 1999 di genere dramatico, diretto da Sidney Lumet, con: Sharon Stone, Jeremy Northam, Cathy Moriarty, Jean-Luke Figueroa, Mike Starr e George C. Scott ha portato a casa una media di 0.000.000 spettatori. Share del 00.00%.