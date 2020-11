Gli orologi del diavolo vs il Grande Fratello Vip 2020. Chi ha vinto la sfida relativa agli ascolti tv di ieri sera, lunedì 9 novembre 2020? Questa mattina gli occhi sono puntati tutti sul debutto della fiction con Beppe Fiorello. Dopo essere stata rimandata di una settimana, a causa del doveroso tributo a Gigi Proietti, quanti telespettatori sono rimasti incollati davanti alla tv per vederla? In quanti, invece, hanno seguito Alfonso Signorini? Tanti erano però i programmi in onda. Dobbiamo analizzare, come sempre, tutti i dati Auditel dei maggiori canali del digitale terrestre per comprendere al meglio le preferenze dei telespettatori.

Ascolti Tv, Auditel ieri sera: lunedì 9 novembre 2020

Beppe Fiorello debutta con circa 5.2 milioni di telespettatori e il 21% di share. Il GFVIP porta a casa 3.5 milioni di spettatori e il 20.1% di share. Ecco tutti i dati nel dettaglio.

Auditel Gli orologi del diavolo

Rai 1: la nuova serie tv intitolata Gli orologi del diavolo, con protagonista Beppe Fiorello, ha debuttato con una media di 5.183.000 spettatori. Share pari al 21%.

Ascolti Kingsman: Secret Service

Su Rai 2: la pellicola Kingsman: Secret Service ha tenuto con il fiato sospeso una media di 1.122.000 spettatori. Share pari a 4.50 punti percentuali.

Ascolti Report

Rai 3: il nuovo appuntamento con Report, il programma di inchieste di Sigfrido Ranucci, ha informato una media di 2.837.000 spettatori con il 10.90% di share.

Auditel Quarta Repubblica

Rete 4: la puntata di Quarta Repubblica, l’approfondimento di Rete 4 condotto da Nicola Porro e dedicato ad economia e politica, ha interessato una media di 1.253.000 spettatori con uno share del 5.90%. Tanti gli argomenti trattati fra cui quello riguardante il possibile cambio di colore di alcune regioni italiane che da mercoledì diventeranno “arancioni” e dovranno fare i conti con nuove restrizioni.

Ascolti Grande Fratello Vip 2020

Canale 5: la nuova puntata del Grande Fratello Vip 2020, il reality show condotto da Alfonso Signorini ha appassionato una media di 3.485.000 spettatori con uno share del 20.10%. Da segnalare la squalifica per bestemmia di Stefano Bettarini, l’eliminazione di Paolo Brosio e l’ingresso di Alba Parietti.

Auditel Fast & Furious 8

Italia 1: Fast & Furious 8, l’appassionante pellicola con Vin Diesel, Jason Statham, Dwayne Johnson, Michelle Rodriguez, Tyrese Gibson e Ludacris ha tenuto con il fiato sospeso una media di 1.354.000 spettatori. Share del 5.60%

Ascolti Grey’s Anatomy 16

La7: Grey’s Anatomy 16, i nuovi episodi della serie cult hanno entusiasmato una media di 627.000 spettatori con uno share del 2.50%.

Auditel Gomorra – La serie

Tv8: Gomorra – La serie, la serie televisiva italiana di genere criminale ha portato a casa una media di 553.000 spettatori con audience del 2.10%

Auditel Riaccendiamo i fuochi

Nove: il programma condotto da Francesco Panella che aiuta i ristoranti messi in crisi dal Covid ha raggiunto una media di 276.000 spettatori per l’1% di share.