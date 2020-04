Gifted – Il dono del talento o la Finale del Serale di Amici 2020: chi ha vinto la sfida televisiva secondo gli ascolti tv ieri, 3 aprile 2020? Ecco i dati Auditel della prima serata nel dettaglio. Scopriamo insieme le preferenze del pubblico analizzando, oltre alle due ammiraglie contrapposte, ovvero Rai 1 e Canale 5, anche gli altri maggiori canali del digitale terrestre con tanto di share. Tanti erano, infatti, i programmi, i film o le serie tv in onda come: The Good Doctor, Quarto Grado e Propaganda Live.

Ascolti tv ieri, 3 aprile 2020: Amici al 22.8%

Gifted – Il dono del talento, su Rai 1: la pellicola ha emozionato 5.014.000 spettatori pari al 17% di share.

The Good Doctor, su Rai 2: la serie tv, in replica, ha appassionato una media di 2.015.000 spettatori pari al 6.6% di share.

Passeggeri notturni, su Rai 3: la pellicola ha incollato alla tv una media di 1.354.000 spettatori pari ad uno share del 4.4%.

Quarto Grado, su Rete 4: Gianluigi Nuzzi ha interessato una media di 1.467.000 spettatori con il 6% di share.

Finale Serale Amici 2020, su Canale 5: Maria De Filippi ha conquistato 4.822.000 spettatori pari al 22.8% di share. A vincere l’edizione 19 del Talent è stata Gaia, a Javier è andato il premio come miglior ballerino. Da segnalare il discorso iniziale di Maria De Filippi e la canzone di Vasco Rossi “Un Senso” cantata da ex amici e vip.

Run All Night – Una notte per sopravvivere, su Italia 1: il film ha raggiunto una media di 1.706.000 spettatori e share del 5.8%.

Propaganda Live, su La7: la trasmissione ha informato una media di 1.356.000 spettatori con uno share del 5.9%.

Italia’s Got talent Best Of 2, su Rete 8: lo show ha divertito una media di 556.000 spettatori. Share pari a 1.9 punti percentuali.

I migliori Fratelli di Crozza, su Nove: la replica ha comunque fatto ridere una media di 588.000 spettatori con il 1.9% di share.

Ascolti tv ieri pomeriggio – Auditel del 3 aprile 2020

Come sono andate, invece, le varie sfide pomeridiane fra Rai 1 e Canale 5?

Su Rai 1:

La Vita in Diretta totalizza 1.785.000 spettatori (9%) nella prima parte e 2.126.000 (12.6%) nella seconda;

totalizza 1.785.000 spettatori (9%) nella prima parte e 2.126.000 (12.6%) nella seconda; Il Paradiso delle Signore totalizza 2.509.000 spettatori (15.5%).

totalizza 2.509.000 spettatori (15.5%). La Vita in Diretta informa 2.400.000 spettatori con il 13.6%.

Su Canale 5: