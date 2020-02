Ultima battaglia fra Alfonso Signorini e Milly Carlucci. Chi ha vinto secondo gli ascolti tv di ieri, venerdì 31 gennaio 2020? Chi ha avuto la meglio fra: la Finale de Il Cantante Mascherato e il Grande Fratello Vip? Ecco tutti i dati Auditel della prima serata. Inutile nascondere come gli occhi siano tutti puntati su le due ammiraglie avversarie. Tanti, però, erano i programmi in onda in serata sui vari canali del digitale terrestre. Un esempio? Quarto Grado su Rete 4 e Propaganda Live su La7. Analizziamo dunque insieme l’andamento della serata.

Ottima chiusura per Il Cantante Mascherato che supera il 20% di share e batte il rivale su Canale 5. 4 vittorie su 4 per Milly Carlucci contro Alfonso Signorini.

Auditel “Il Cantante Mascherato”, Rai 1

La Finale dello show condotto da Milly Carlucci si è aperta con lo spareggio tra due maschere amatissime dal pubblico e dalla Giuria: Mastino e Mostro. Il televoto ha decretato chi dei due è passato alla manche successiva. A seguire sono andati in onda due duelli fra le maschere finaliste che hanno visto scendere in campo anche: Coniglio, Angelo e Leone. Solo uno di loro, però, ha potuto vincere. La trasmissione ha così intrattenuto una media di 4.432.000 spettatori pari al 22% di share fino allo svelamento di tutti i personaggi coinvolti.

NCIS Los Angeles, Rai 2

La serie tv americana ha appassionato, secondo gli ascolti tv di ieri, una media di 1.051.000 spettatori pari al 4.4% di share.

Viva l’Italia, Rai 3

Il film ha raccontato la storia di un politico, Michele Spagnolo, che in seguito a un grave malore ha perso i freni inibitori e ha detto tutto ciò che gli passava per la testa diventando una mina vagante per se stesso e per il suo partito nonché per la sua famiglia. A salvarlo sono corsi i suoi tre figli che poco si sopportavano tra di loro ovvero: Riccardo, medico integerrimo e socialmente impegnato; Susanna, attrice di fiction senza alcun talento, Valerio, buono a nulla che deve tutto al padre. La pellicola ha entusiasmato una media di 1.157.000 spettatori pari al 4.9% di share.

Quarto Grado, Rete 4

Il programma condotto da Gianluigi Nuzzi ha interessato una media di 1.301.000 spettatori pari a 6.9 punti percentuali di share. La trasmissione si è occupata di numerosi casi di cronaca. In serata si è parlato del caso di Samira El Attar, la donna scomparsa il 21 ottobre scorso a Stanghella, nel padovano. Il marito, dopo la fuga terminata a Madrid, si trova in carcere a Rovigo con l’accusa di omicidio e soppressione di cadavere. Al centro della puntata anche la vicenda di Luca Sacchi, il ragazzo freddato con un colpo di pistola alla testa la sera del 23 ottobre, a Roma.

Ascolti TV Grande Fratello Vip, Canale 5

La nuova puntata del reality Grande Fratello Vip ha incollato al teleschermo una media di 2.920.000 spettatori pari al 17% di share. Tante le emozioni in serata. Gli occhi erano puntati sul confronto fra Pago e Serena, ma soprattutto sull’esito del televoto fra Patrick, Ritas Rusic e Andrea Montovoli. Alla fine Serena è diventata una nuova concorrente del reality mentre Rita Rusic è stata eliminata.

La fredda luce del giorno, Italia 1

Will Shaw, affarista di Wall Street, ha accompagnato la famiglia in vacanza in Spagna. Di ritorno da un’escursione ha scoperto che alcuni uomini decisi a recuperare una misteriosa valigetta, avevano rapito sua madre, suo fratello e la sua fidanzata. Per salvare i propri cari Will è stato coinvolto in una cospirazione governativa che lo ha portato a scavare nei cupi segreti del padre. Il film ha raggiunto una media di 1.363.000 spettatori. Share del 5.8%.

Propaganda Live, La7

Diego Bianchi si è occupato di politica e attualità. La trasmissione ha portato a casa una media di 950.000 spettatori. Share del 5%. In studio per parlare di attualità e delle recenti elezioni in Emilia lo scrittore Carlo Lucarelli, che ha proposto inoltre una lettura tratta dal libro Non esistono piccole storie, dell’autore Johannes Buckler. Spazio al reportage di Diego Bianchi dedicato al clima e agli umori politici post elezioni regionali, con una intervista alla memoria storica della sinistra, il dirigente Emanuele Macaluso. Presenti inoltre: Marco Damilano, Francesca Schianchi, Paolo Celata, Constanze Reuscher.