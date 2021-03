Il Festival di Sanremo 2021 contro Non si ruba a casa dei ladri: chi ha vinto la sfida relativa agli ascolti tv di ieri sera, sabato 6 marzo 2021? Ecco tutti i dati Auditel relativi alla prima serata in merito ai maggiori canali del digitale terrestre. Tante erano le sfide in onda oltre a quella sulle due ammiraglie avversarie. Analizziamo insieme i dati per scoprire le preferenze del pubblico.

Ascolti: Sanremo 2021 finale contro Non si ruba a casa dei ladri. Dati Auditel ieri, 6 marzo 2021

La finale di Sanremo 2021 segna 10.715.000 spettatori (53.5% share) vincendo la sfida degli ascolti. Su Canale 5 la commedia Non si ruba a casa dei ladri registra 2.109.000 spettatori (7.6%).

Rai 1: la serata finale del Festival di Sanremo 2021 condotto da Amadeus e Fiorello ha appassionato una media di 10.715.000 spettatori pari al 53.5% di share. La quinta puntata ha visto esibirsi tutti i 26 cantanti big in gara e la proclamazione del vincitore della 71esima edizione del Festival. Tra gli ospiti: Serena Rossi, Giovanna Botteri, Umberto Tozzi e Ornella Vanoni. Gli ascolti nel dettaglio: la prima parte dalle 21.23 alle 23.50 ha registrato 13.203.000 spettatori (49.9% share), la seconda parte dalle 23.55 alle 25.59 ha ottenuto 7.730.000 spettatori (share 62.5%).

Rai 2: 12 soldiers, il film del 2018 diretto da Nicolai Fuglsig ha tenuto col fiato sospeso una media di 1.096.000 spettatori pari al 3.9% di share. Nel cast: Chris Hemsworth, Michael Shannon e Michael Pena.

Rai 3: Fuori controllo, il film del 2010 di Martin Campbell ha coinvolto una media di 816.000 spettatori pari al 2.9% share. Nel cast: Mel Gibson, Ray Winstone e Danny Huston.

Rete 4: Il Padrino – Parte II, la pellicola cult del 1974 diretto da Francis Ford Coppola ha incollato alla tv una media di 584.000 spettatori. Share del 2.7%. Nel cast: Al Pacino, Robert Duvall, Diane Keaton e Robert De Niro.

Canale 5: Non si ruba a casa dei ladri, la commedia del 2016 diretta da Carlo Vanzina ha divertito una media di 2.109.000 spettatori con il 7.6% di share. Nel cast: Vincenzo Salemme, Manuela Arcuri e Massimo Ghini.

Italia 1: The Lego Movie 2 – Una nuova avventura, il film d’animazione del 2019 diretto da Mike Mitchell ha coinvolto una media di 500.000 spettatori pari a 1.8 punti percentuali. Nel cast: Chris Pratt. Elizabeth Banks. Will Arnett.

La7: Indovina chi viene a cena, il film del 1967 diretto da Stanley Kramer ha registrato una media di 460.000 spettatori pari a 1.6 punti percentuali. Nel cast: Spencer Tracy, Sidney Poitier, Katharine Hepburn, Katharine Houghton.

Tv8: Vertical Limit, la pellicola del 2000 diretta da Martin Campbell ha incollato alla tv una media di 208.000 spettatori. Share del 0.8%. Nel cast: Chris O’ Donnell, Robin Tunney, Scott Glenn.

Nove: Casamonica: le mani su Roma, lo speciale dedicato alla storia e alle dinamiche di uno dei clan criminali più celebri e potenti d’Italia ha registrato una media di 409.000 spettatori. Share dell’1.8%.

Ascolti Tv, dati Ascolto ieri, DayTime Pomeriggio

Rai 1

Linea Bianca : 2.415.000 spettatori per il 13.4% di share.

: 2.415.000 spettatori per il 13.4% di share. A Sua Immagine : 1.146.000 spettatori per il 7.7% di share.

: 1.146.000 spettatori per il 7.7% di share. ItaliaSì : 1.648.000 spettatori per il 11% di share nella prima parte, 1.964.000 spettatori con 12.1% share nella seconda.

: 1.648.000 spettatori per il 11% di share nella prima parte, 1.964.000 spettatori con 12.1% share nella seconda. L’Eredità: 4.973.000 spettatori. Share del 22.8%.

Canale 5