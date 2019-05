Nuova sfida per Maria De Filippi ed il suo Amici 18. Il talent di Canale 5 si è scontrato, infatti, non più con Ballando con le Stelle 2019 e Milly Carlucci, bensì con la finale dell’Eurovision Song Contest. Chi ha vinto secondo gli ascolti tv di ieri, sabato 18 maggio 2019? Analizziamo insieme tutti i dati Auditel della prima serata inerenti i maggiori canali del digitale terrestre. Sono in molti a voler scoprire oltretutto come è andata la serata visto che, sabato scorso, il Serale di Amici aveva dimostrato di aver ancora molto potenziale e di poter migliorare i risultati portati a casa fino a quel momento.

Ascolti tv ieri, 18 maggio 2019

Nuovo record per Amici 2019 che vola al 24.3% di share. L’Eurovision Song Contest si ferma a soli 19.7 punti percentuali. Ottimo risultato per Maria De Filippi. Il talent di Canale 5 è riuscito a rimediare in corsa i risultati ottenuti nelle settimane precedenti, migliorando di sabato in sabato.

Ascolti TV – Eurovision Song Contest | Rai 1

La sessantaquattresima edizione dell’Eurovision Song Contest, condotta da Flavio Insinna e Federico Russo, ha visto sfidarsi sul palco ben 26 Paesi. L’evento musicale in diretta da Tel Aviv ha tenuto una media di 3.539.000 spettatori pari al 19.7% di share incollati al teleschermo per scoprire il risultato ottenuto da Mahmood. L’artista, dopo il duplice successo di Sanremo Giovani e del Festival 2019, è è salito sul palco con la sua famosissima “Soldi” ed ha coinvolto tutti arrivando al secondo posto. Primi i Paesi Bassi. Ospite straordinario dell’evento è stata Madonna.

Ascolti Tv – The Rookie | RAI 2

Quando un autobus adibito al trasporto di detenuti ha avuto un incidente, tutte le unità del Dipartimento sono state impegnate in una gigantesca caccia all’uomo. Nel frattempo in centrale Jessica, un negoziatore dell’FBI, ha dovuto addestrare gli agenti a fronteggiare situazioni di grande stress emotivo. Il telefilm americano ha appassionato una media di 1.394.000 spettatori per il 6.3% di share.

Le parole della settimana / Fury | RAI 3

Il programma condotto da Massimo Gramellini ha interessato, secondo gli ascolti tv di ieri, una media di 1.057.000 spettatori pari al 5.33% di share.

A seguire il film Fury diretto da David Ayer, con: Brad Pitt, Shia LaBeouf, Logan Lerman, Michael Peña, Jon Bernthal e Jim Parrack ha raggiunto una media di 787.000 spettatori. Share pari a 3.9 punti percentuali.

Bingo Bongo | Rete 4

Un aereo è precipitato su una foresta ed un bambino è stato salvato da un albero che gli ha permesso di atterrare senza farsi male. Decenni dopo, un gruppo di esploratori nella foresta pluviale del Congo hanno ritrovato quel bambino cresciuto da solo tra gli animali della foresta. Il dottor Muller, capo degli scienziati-antropologi, ha deciso di chiamarlo Bingo Bongo, e gli scienziati sono diventati subito oggetto della sfacciataggine dell’uomo. Il professor Fortis ha ricevuto calci nel sedere nel tentativo di visitarlo, ma anche bucce di banana in faccia nel tentativo di studiare le sue reazioni agli stimoli esterni. Il film ha ottenuto una media di 583.000 spettatori per il 2.8% di share.

Audience ieri – Serale Amici 2019 – Semifinale | Canale 5

Cinque ragazzi in gara, ma solo quattro maglie per la Finale. Giordana, Alberto, Tish, Vincenzo e Rafael si sono dati battaglia fino all’ultimo secondo. Alla fine della puntata, però, è stata proprio la cantante Tish a dover abbandonare lo studio. A giudicare le prove, oltre al pubblico e ai professori, è stata anche una giuria speciale composta da: J-Ax, Sabrina Ferilli, Antonella Clerici e Loredana Bertè. Ospite speciale Renato Zero. Lo show ha conquistato una media di 4.743.000 spettatori pari al 24.3% di share.

Ascolti Ozzy | Italia 1

Il film d’animazione per tutta la famiglia ha emozionato una media di 903.000 spettatori pari al 4.1% di share. La pellicola ha raccontato la storia di un simpatico beagle, improvvisamente abbandonato dai suoi padroni che dovevano partire per il Giappone senza la possibilità di portarlo con loro.

Atlantide con Andrea Purgatori – Capaci le verità nascoste | La7

Andrea Purgatori, invece, su La7, ha condotto una nuova puntata speciale di Atlantide incentrandosi sulle verità nascoste su Capaci. La trasmissione ha così informato una media di 621.000 spettatori. Share pari a 3.2 punti percentuali.

ATP Roma 2019 | TV8

La diretta della seconda Semifinale sulla terra rossa del Foro Italico di Roma che, nella passata edizione, ha visto trionfato Rafa Nadal, ha entusiasmato una media di 210.000 tifosi per l’1% di share.

Witness – Il testimone | NOVE

Quando una giovane donna Amish è stata coinvolta, con il figlio, nell’omicidio di un trafficante di droga, un incallito detective di Philadelphia è corso in loro aiuto. Il film ha intrattenuto una media di 328.000 spettatori per l’1.6% di share.