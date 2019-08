Don Matteo 11, in replica, o il film della saga di Rosamunde Pilcher intitolato Un amore che ritorna? Chi ha vinto secondo gli ascolti tv di ieri, 30 agosto 2019? Chi ha avuto la meglio fra Rai 1 e Canale 5? Ecco tutti i dati Auditel della prima serata televisiva di questo venerdì di fine agosto segnato dal rientro dalle vacanze, ma anche dagli anticipi della seconda giornata di campionato di calcio. Analizziamo insieme l’andamento dei maggiori canali del digitale terrestre.

Ascolti tv ieri: sfida tra Don Matteo vs Rosamunde Pilcher: Un amore che ritorna – Auditel 30 agosto

+++ ASCOLTI IN USCITA DALLE 10.00 IN POI

+++ ARTICOLO IN AGGIORNAMENTO

Don Matteo 11 | Rai 1

Quando il padre biologico di Sofia è stato trovato in fin di vita, i sospetti dei Carabinieri sono subito ricaduti tutti proprio su Seba. Nel frattempo Giovanni ha abbandonato il seminario con l’intento di conquistare Anna, mentre Cecchini ha visto Zappavigna, il fidanzato di sua figlia, in compagnia di una donna poco più grande di lui. La serie tv ha incollato davanti al teleschermo, seppur in replica, una media di 0.000.000 spettatori pari al 00.00% di share.

In punta di piedi con la morte | RAI 2

Kate, finita la scuola, ha trovato un lavoro estivo presso una villa fuori città. Il suo compito era quello di occuparsi di due bambini, orfani di madre. Kate però si è ritrovata a dover difendere la piccola Rose dal violento e impunito Jack. Il film ha tenuto con il fiato sospeso una media di 0.000.000 spettatori pari al 00.00% di share.

Miami Beach | RAI 3

Le storie di due famiglie italiane si sono intrecciate a Miami. Un padre single con il figlio al seguito e una madre single con la rispettiva figlia si sono incontrati, scontrati ed innamorati uno dell’altra. Nel frattempo una ragazzina è stata smarrita in aeroporto. Al posto di andare in Bretagna con il padre e la matrigna, infatti, la giovane si è diretta a Miami con le amiche. Il padre ha dovuto far di tutto per trovarla. La divertente commedia ha intrattenuto una media di 0.000.000 spettatori pari al 00.0% di share.

Potere assoluto | Rete 4

Al presidente degli Stati Uniti non bastava portarsi a letto la moglie del suo migliore amico e sostenitore. La donna veniva anche ripetutamente picchiata. Le liti erano all’ordine del giorno, ma l’ultima finì in tragedia perché le guardie del corpo uccisero la donna prima che fosse lei a uccidere il presidente. Il film ha appassionato una media di 0.000.000 spettatori. Share del 00.00%.

Rosamunde Pilcher: Un amore che ritorna | Canale 5

Helen, sindaco di un paesino della Cornovaglia, stava vivendo la sua vita felicemente almeno fino a quando in paese non arrivò una sua ex fiamma. Da li in poi le cose si complicarono notevolmente. Il film ha emozionato una media di 0.000.000 spettatori. Share pari a 00.00 punti percentuali.

G.I. Joe – La Nascita Dei Cobra | Italia 1

In un futuro non troppo lontano, il magnate della multinazionale MARS ha iniziato a vendere armi ai governi e contemporaneamente a fornire le tecnologie di difesa da quelle armi, controllando così di fatto il mercato. Quando due soldati semplici hanno scoperto tutto le cose hanno iniziato a prendere una brutta piega. A difendere il mondo ci hanno pensato i soldati della divisione militare segreta, i G.I. Joe, ovvero soldati altamente qualificati impiegati dal governo per missioni semi impossibili. Il film ha entusiasmato una media di 0.000.000 spettatori pari al 00.00% di share.

L’inferno di Cristallo | LA7

La pellicola del 1974 diretta da John Guillermin, con: Steve McQueen, Paul Newman, Faye Dunaway, Robert Vaughn, William Holden e O.J ha portato a casa una media di 0.000.000 spettatori per il 00.00% di share.