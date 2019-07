Don Matteo vs Riviera: chi ha vinto la sfida fra le due serie televisive secondo gli ascolti tv di ieri, 11 luglio 2019? Scopriamo come si è suddiviso il pubblico di questo caldo giovedì di metà luglio analizzando i dati Auditel. Settimana scorsa a trionfare fu la replica dell’amatissima fiction RAI con Terence Hill. Don Matteo fece infatti registrare 13.6 punti percentuali di share. Ottimi furono poi gli ascolti raggiunti dal programma di Mario Giordano in onda su Rete 4. Il giornalista sarà riuscito a fare il bis?

Ascolti tv ieri sera, sfida fra Don Matteo e Riviera – Dati Auditel 11 luglio 2019

Vince Don Matteo al 13.6 di share, altro ottimo risultato per Fuori dal Coro con Marco Giordano che arriva a 8.6 di share. Riviera totalizza 9 punti percentuali di audience. Di seguito tutti i dati.

Don Matteo | Rai 1

Mentre i Carabinieri indagavano sull’omicidio di un avvocato affermato, Don Matteo ha scoperto una verità sul passato di Sofia di cui la ragazza era all’oscuro. Inoltre, ora che Alice è uscita dal corna, per Sofia è diventato sempre più difficile cercare di nascondere i suoi sentimenti per Seba. La serie tv ha conquistato, seppur in replica, una media di 2.231.000 spettatori pari al 13.6% di share.

Un’estate fa | Rai 2

La seconda puntata del programma musicale condotto dall’inedita coppia formata da Pupo e Diana Del Bufalo ha fatto registrare una media di 690.000 spettatori. Share del 4.1%. La prima puntata si era aggiudicata una media di 1.200.000 spettatori per il 7.1% di share.

Moonlight | Rai 3

La pellicola del 2016 di genere drammatico, diretta da Barry Jenkins, con: Trevante Rhodes, André Holland, Naomie Harris, Mahershala Ali, Janelle Monae e Ashton Sanders ha incollato davanti al teleschermo una media di 1.044.000 spettatori pari al 5.9% di share.

Fuori dal coro, su Rete 4

Dopo l’ottimi esordio di settimana scorsa, Mario Giordano ha condotto la seconda puntata di Fuori dal Coro. Il giornalista si è occupato di pensioni, un tema di strettissima attualità per via delle proteste scoppiate per il taglio di quelle pensioni definite d’oro. Nel corso della serata è stato dato ampio spazio ai tanti sprechi legati all’ente previdenziale guidato da Tito Boeri considerando che il patrimonio immobiliare dell’Inps vive in stato di abbandono. La trasmissione ha interessato una media di 1.254.000 spettatori pari a 8.6 punti percentuali di share.

Riviera | Canale 5

Con la chiusura netta dell’Interpol nei confronti di Georgina, lei e Carver hanno deciso di chiudere l’inchiesta una volta per tutte. Irina ha però rivelato un segreto familiare a Negrescu. La terza puntata della serie tv ha entusiasmato una media di 1.287.000 spettatori. Share pari a 9 punti percentuali.

Chicago PD | Italia 1

Ruzek ha condotto un’operazione sotto copertura e, assieme a Eddie Green, ha incontrato: Kurtis Washington e Andre Wallace, due noti spacciatori. Le indagini dell’Intelligence hanno portato alla cattura dei cattivi dopo, però, diversi colpi di scena. Il telefilm americano ha tenuto con il fiato sospeso una media di 1.021.000 spettatori per il 6.3% di share.

In onda | La7

Il programma di approfondimento di La7, secondo gli ascolti tv di ieri, ha informato una media di 797.000 spettatori con uno share del 4.7%.

Ghost Rider | Tv8

Johnny Blaze ha fatto un patto con il diavolo. Lo stuntman infallibile con la sua motocicletta è stato costretto, per salvare il padre, a stringere un accordo faustiano con il maligno e quindi ad affrontare demoni e malvagi di ogni sorta. Il film ha raggiunto una media di 367.000 spettatori. Share del 2.2%.

Tutta la verità | NOVE