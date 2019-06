Ascolti tv ieri, Don Matteo vs Grease | Dati Auditel 27 giugno 2019

Don Matteo o Grease: replica contro replica. Chi ha vinto la prima serata secondo gli ascolti tv di ieri, 27 giugno 2019? Scopriamo come si è suddiviso il pubblico televisivo analizzando i dati Auditel. Tanti i film in onda. I telespettatori hanno però potuto guardare assistere ad importanti competizioni sportive o dedicarsi all’approfondimento politico.

Ascolti tv ieri, sfida fra Don Matteo e Grease – Auditel 27 giugno 2019

+++ ASCOLTI TV IERI IN USCITA DALLE 10.00 IN POI

+++ ARTICOLO IN AGGIORNAMENTO

Don Matteo | Rai 1

Don Matteo e i Carabinieri hanno dovuto indagare sull’aggressione subita da Sofia e da un suo compagno di scuola. Intanto il Capitano Olivieri ha cercato in tutti i modi di riconquistare Giovanni che però è sembrato essere sempre più convinto di voler prendere i voti. La replica della fiction ha portato a casa una media di 0.000.000 spettatori pari al 00.00% di share.

Spagna vs Francia | Rai 2

La seconda semifinale degli Europei Under 21 fra Spagna e Francia ha tenuto con il fiato sospeso, secondo gli ascolti tv di ieri, una media di 0.000.000 spettatori pari al 00.00% di share. La Francia è uscita sconfitta dalla competizione e ha subito ben quattro goal.

In Her Shoes – Se Fossi Lei | Rai 3

Rose, avvocato di grido, e Maggie, splendida ragazza interessata soprattutto alle feste, due sorelle che hanno in comune solo il Dna e la misura delle scarpe, hanno sognato di essere una nei panni dell’altra. Dopo un terribile litigio, Rose ha cacciato di casa Maggie e quest’ultima, non sapendo dove andare, è tornata a cercare la nonna, che non vedeva da anni. Il film ha emozionato una media di 0.000.000 spettatori per il 00.00% di share.

Diritto e Rovescio, su Rete 4

Il programma si è aperto con l’intervista al vicepremier e ministro dell’Interno Matteo Salvini sui temi caldi dell’attualità e della politica: dalle olimpiadi invernali del 2026, assegnate a Milano e Cortina d’Ampezzo, alla pressione fiscale italiana che ha raggiunto livelli record, fino agli ultimi sviluppi della Sea Watch 3 con 42 migranti a bordo. Ospiti in studio: Mariastella Gelmini (Forza Italia), Simona Malpezzi (Partito Democratico), Giovanni Donzelli (Fratelli d’Italia) e Mario Giordano, si torna ad affrontare l’annoso tema dei Rom partendo dal recente caso di violenza a Ostia Antica dove è rimasto ferito un 21enne aggredito nel suo appartamento da una banda di nomadi con un colpo di cacciavite al torace. Con la presenza in trasmissione di Jessica Mazzoli si è poi parlato del caso Morgan. Lo show ha informato una media di 0.000.000 spettatori. Share pari a 00.00 punti percentuali.

Grease | Canale 5

Durante le vacanze estive, Danny ha conosciuto Sandy una ragazza australiana con la quale ha vissuto una profonda storia d’amore. Al rientro a scuola Danny ha trovato con grande sorpresa Sandy, ma per far vedere ai suoi amici che è un duro non ha deciso di non farsi vedere insieme a lei e di non darle alcuna soddisfazione lasciandola in lacrime. Il film cult ha incollato alla tv una media di 0.000.000 spettatori per il 00.00% di share.

Into the Storm | Italia 1

Il film diretto da Steven Quale, con: Richard Armitage, Sarah Wayne Callies, Matt Walsh, Nathan Kress, Alycia Debnam-Carey e Jeremy Sumpter ah entusiasmato, secondo gli ascolti tv di ieri, una media di 0.000.000 spettatori per il 00.00% di share.

Atlantide con Andrea Purgatori – Ustica: l’ultimo miglio | La7

Il documentario di Andrea Purgatori ha interessato una media di 0.000.000 spettatori pari a 00.00 punti percentuali di share.

Sette anime | TV8

Ben Thomas, un giovane uomo che ha commesso un tragico errore, ossessionato dalla sua colpa, ha deciso di redimersi risanando la vita di sette persone meritevoli. Osservate e individuate le sette anime, Ben si è preso così amorevolmente cura di loro, donandogli una parte di sé e una seconda possibilità. La bella Emily Posa, colpita al cuore da Ben e da scompensi cardiaci ha fatto ragionare Ben sulla sua vita e le ha donato il suo cuore. Il film ha commosso una media di 0.000.000 spettatori. Share del 00.00%.