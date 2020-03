Don Matteo 12 o 50 sfumature di nero: chi ha vinto secondo gli ascolti tv di ieri, 3 marzo 2020? Ecco tutti i dati Auditel della prima serata. Tanti erano i programmi in onda sui maggiori canali del digitale terrestre. La serata, eccezionale, ha visto sfidarsi in primis la fiction di Rai 1 con Terence Hill, in onda al martedì per lasciar posto alle partite il giovedì, e il film di Canale 5. Sulle altre Reti vi erano: #Cartabianca, Fuori dal Coro, diMartedì, Le Iene Show e Pechino Express. Terminata la prima serata passiamo ad analizzare le sfide pomeridiane con attenzione a Rai 1 e Canale 5.

Ascolti tv ieri sera, Auditel 3 marzo 2020

Don Matteo 12, su Rai 1: la fiction ha conquistato una media di 5.919.000 spettatori pari al 24.2% di share.

Pechino Express 2020, su Rai 2: la quarta puntata del reality condotto da Costantino della Gherardesca ha interessato una media di 2.066.000 spettatori pari all’8.9% di share.

#Cartabianca, su Rai 3: Bianca Berlinguer ha ottenuto 1.413.000 spettatori pari al 6.1% di share.

Fuori dal coro, su Rete 4: Mario Giordano ha portato a casa 944.000 spettatori con il 4.8% di share.

50 sfumature di nero, su Canale 5: la pellicola cult degli ultimi anni ha appassionato 1.868.000 spettatori. Share dell’8.3%.

Le Iene Show, su Italia 1: Nicola Savino e Alessia Marcuzzi hanno intrattenuto una media di 1.747.000 spettatori pari al 9.5% di share.

diMartedì su La7: Floris ha ottenuto 1.026.000 spettatori con uno share del 4.4%.

Codice Unlocked, su Tv8: la pellicola ha emozionato una media di 321.000 spettatori per l’1.25% di share.

Wolverine – L’immortale, su Nove: il film ha tenuto con il fiato sospeso 552.000 spettatori pari al 2.29% di share.

Ascolti tv ieri pomeriggio – Auditel del 3 marzo 2020

Analizziamo ora le sfide pomeridiane fra: Caterina Balivo, Maria De Filippi, Lorella Cuccarini con Alberto Matano e Barbara d’Urso. Ecco i dati Auditel.

RAI 1:

Vieni da Me: Caterina Balivo ha intrattenuto 2.018.000 spettatori pari al 13.46% di share.

Il Paradiso delle Signore: ha ottenuto 1.988.000 spettatori con il 15.65% di share.

La Vita in Diretta: ha raccolto 2.002.000 spettatori con il 14.39% di share. Nell’anteprima 1.556.000 per il 12.70% di share.

CANALE 5:

Beautiful: ha raggiunto 2.737.000 spettatori pari al 16.38% di share.

Una Vita: ha appassionato 2.594.000 spettatori con il 16.41% di share.

Uomini e Donne con il trono classico: Maria de Filippi ha entusiasmato 2.226.000 spettatori per il 15,81% di share. Nella seconda parte 2.007.000 spettatori per il 15.67%.

Il Segreto: ha totalizzato 2.491.000 spettatori pari al 20.34% di share.

Pomeriggio 5: Barbara d’Urso ha interessato 2.186.000 spettatori pari a 16.95 punti percentuali. Nella seconda parte: 2.462.000 per il 16.49%.