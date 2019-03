Terzo lunedì di sfida fra: Il nome della Rosa, Made in Sud e L’Isola Dei Famosi 2019. Chi ha vinto secondo gli ascolti tv di ieri, 18 marzo 2019? Come è andata la terza puntata del programma comico di Rai 2 con protagonista Stefano De Martino? E’ sicuramente stato un lunedì sera piano di programmi televisivi. Ecco perché c’è molta curiosità su come si sia suddiviso il pubblico. Su Rai 3 è tornato Report, su Rete 4, invece, vi era Quarta Repubblica. Grey’s Anatomy ha intrattenuto i telespettatori di La7 mentre Bonci, con Pizza Hero, ha occupato la fascia su Nove. Ecco pertanto tutti i dati Auditel della prima serata.

Ascolti tv ieri, 18 marzo 2019

Rai 1 – Il nome della rosa

La ragazza occitana ritrovata nel bosco priva di sensi è stata curata da Anna. All’abbazia, intanto, il clima di tensione che si respirava durante la cena ha reso evidente la grande diffidenza tra le due delegazioni. Bernardo ha portato avanti le sue indagini su Remigio, certo di averlo già incontrato in passato. Il cellario ha confessato, invece, a Guglielmo il suo trascorso da dolciniano, ma ha continuato a giurare di essere assolutamente estraneo al delitto. La serie ha incollato davanti alla tv una media di 3.894.000 spettatori pari al 16.7% di share.

Rai 2 – Made in Sud

Terza puntata su Rai 2 per lo show comico “Made in sud” prodotto in collaborazione con Tunnel Produzioni e che ha visto alla conduzione: Fatima Trotta e Stefano De Martino oltre che Elisabetta Gregoraci e Biagio Izzo. Lo show ha fatto ridere, secondo gli ascolti tv di ieri, una media di 2.030.000 spettatori pari al 9.9% di share.

RAI 3 – Report

Sigfrido Ranucci ha condotto la prima puntata della nuova stagione di Report. Il giornalista si è occupato di inchieste di economia, politica e attualità. Il primo reportage ad andare in onda è stato “Politica a costo zero” realizzato da Bernardo Iovene con la collaborazione di Michela Mancini e riguardante i partiti che hanno chiuso le sedi e licenziato i dipendenti incentrando i loro bilanci sulle donazioni. La trasmissione ha informato una media di 1milione 600mila spettatori ottenendo il 6,9% di share.

RETE 4 – Quarta Repubblica

Il talk show su politica ed economia condotto da Nicola Porro è stato incentrato sul faccia a faccia tra il sottosegretario di Stato del Ministero dell’Interno Nicola Molteni (Lega) e l’ex ministro alle Pari Opportunità Maria Elena Boschi (Pd), su temi di stretta attualità. Nel corso della puntata sono andati in onda altri sensazionali risvolti sull’esclusiva inchiesta sui rider: il giro di licenze che permette agli immigrati irregolari di lavorare come account. Si è discusso sulle ultime novità sul reddito di cittadinanza e si sono approfonditi i recenti sviluppi emersi dal processo ad Innocent Oseghale. La trasmissione ha interessato, secondo gli ascolti tv di ieri, una media di 685.000 spettatori con il 3.6% di share.

CANALE 5 – Isola dei Famosi

Nel decimo appuntamento con il reality condotto da Alessia Marcuzzi, Luca e Paolo si sono contesi la possibilità di rimanere in gioco. Bettarini e Capparoni si sono sfidati per scoprire chi di loro fosse il più forte, ma anche per poter riabbracciare la compagna. Tante le liti in onda. Luca, in settimana, ha scoperto il mistero dei cocchi e accusato Soleil, Sara e Fogli di nascondere al gruppo del cibo. Il programma ha intrattenuto 2.827.000 spettatori pari al 17.3% di share.

ITALIA 1 – John Wick – Capitolo 2

La pellicola con Keanu Reeves, Common, Laurence Fishburne, Riccardo Scamarcio, John Leguizamo e Ian McShane ha tenuto con il fiato sospeso una media di 1.379.000 spettatori. pari al 6.5% di share.

LA7 – Tv Grey’s Anatomy

Alex è corso dalla madre pensando fosse morte. Con sommo stupore, insieme a Jo, ha scoperto che era, invece, viva e che aveva ripreso in mano la sua vita. Il giovane medico ha quindi tentato di presentarle la sua fidanzata e di invitarla alle nozze. Meredith ha dovuto affrontare la presentazione del suo progetto e una strana discussione con un uomo misterioso in caffetteria. La serie tv ha appassionato 811.000 spettatori con uno share del 3.3%.

TV8 – Skyfall

Il film diretto da Sam Mendes, con: Daniel Craig, Judi Dench, Javier Bardem, Ralph Fiennes, Naomie Harris e Bérénice Marlohe ha portato a casa una media di 565.000 spettatori con il 2.8% di share.

NOVE – Cucine da Incubo

Sul Nove l’esordio di Cucine da Incubo (7° stagione) è stato visto da 560.000 spettatori con uno share del 2.2%.