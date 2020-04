Danza con me Best Of contro Ciao Darwin 8 – Terre desolate. Roberto Bolle contro Paolo Bonolis e Luca Laurenti. Chi ha vinto secondo gli ascolti tv di ieri, 18 aprile 2020? Tanti erano i programmi in onda, oltre ai due, in replica, sulle ammiraglie avversarie. Da Petrolio ad Aspettando le parole e I Topi 2, passando attraverso Stasera Italia Weekend. Analizziamo dunque insieme le preferenze dei telespettatori. Ecco tutti i dati Auditel della prima serata in merito ai maggiori canali del digitale terrestre.

Ascolti tv ieri, 18 aprile 2020: vince Ciao Darwin col 20%

Danza con me Best Of, su Rai 1: la replica dello show di Roberto Bolle ha intrattenuto una media di 2.515.000 spettatori pari al 10.4% di share.

Petroloio Files – Antivirus, su Rai 2: la trasmissione ha informato una media di 1.364.000 spettatori pari al 5% di share.

I Topi 2 su Rai 3 con Antonio Albanese ha divertito una media di 1.799.000 spettatori pari ad uno share del 6.4%.

Stasera Italia Weekend – Speciale, su Rete 4: la trasmissione ha interessato una media di 1.024.000 spettatori con il 3.6% di share.

Ciao Darwin 8 – Terre desolate, su Canale 5: la replica dello show di Paolo Bonolis (Belli vs Brutti) ha fatto divertito 5.132.000 spettatori pari al 20.2% di share.

Ozzy – Cucciolo coraggioso, su Italia 1: il film d’animazione ha appassionato una media di 1.468.000 fra grandi e piccini. Share del 5%.

Cara, insopportabile Tess, su La7: la pellicola ha ottenuto una media di 813.000 spettatori con uno share del 2.8%.

Agente 007 – La spia che mi amava, su Tv8: il film ha ottenuto una media di 561.000 spettatori con il 2.1%.

L’amore bugiardo – Gone girl, su Nove: il film ha portato a casa 359.000 spettatori e il 3% di share.

Ascolti tv pomeriggio, 18 aprile 2020

Cosa dicono i dati Auditel del pomeriggio di sabato 18 aprile 2020: come è andato lo scontro fra Italia Sì e Verissimo?

Italia Sì, su Rai 1: Marco Liorni ha intrattenuto una media di 1.880.000 spettatori (12.6% di audience) nella prima parte e 2.289.000 con il 13.6% di share nella seconda parte del programma.

Verissimo – Le Storie, su Canale 5: Silvia Toffanin ha tenuto compagnia a 1.823.000 spettatori con l’11.7% di share. Ad inviare video inediti, la cantante Annalisa e Alberto Urso.