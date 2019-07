Nel giorno della scomparsa di Camilleri, Rai 1 ha voluto rendere omaggio all’amatissimo scrittore cambiando la propria programmazione. Al posto della tradizionale puntata di SuperQuark è andato in onda Conversazioni su Tiresia, lo spettacolo teatrale scritto da Camilleri. Cosa dicono gli ascolti tv di ieri, 17 luglio 2019? Chi ha vinto fra le due ammiraglie avversarie? Su Canale 5 è andata in onda una nuova puntata di Manifest. Su Italia 1, invece, dopo il successo della settimana scorsa, è stato trasmesso un nuovo appuntamento con l’evento musicale dell’estate: Battiti Live. Ecco tutti i dati Auditel della prima serata.

Ascolti tv ieri sera: chi vince fra Conversazioni su Tiresia e Manifest – I Dati Auditel del 17 luglio 2019

Conversazioni su Tiresia | RAI 1

Lo spettacolo teatrale scritto da Andrea Camilleri ha incollato davanti alla tv una media di 0.000.000 spettatori pari a 00.00 punti percentuali di share. Nel giorno della scomparsa dell’amatissimo scrittore e padre de Il Commissario Montalbano, come già accennato, Rai 1 ha voluto rendere omaggio a Camilleri e non ha mandato in onda la tradizionale puntata di SuperQuark con Piero Angela che, però, verrà sicuramente recuperata molto presto.

Elementary | RAI 2

Le nuove carriere di Holmes e Watson come consulenti per Scotland Yard a Londra li hanno portati nel settore del giornalismo scandalistico quando un modello popolare è stato vittima di un attacco con l’acido. La serie tv ha appassionato una media di 0.000.000 spettatori pari a 00.00 punti percentuali di share.

Chi l’ha visto? | RAI 3

Federica Sciarelli si è occupata, nell’ultima puntata speciale della stagione, dei maggiori casi di cronaca nera. La giornalista e conduttrice ha poi parlato di truffe amorose, lanciato appelli per le varie persone scomparse e aggiornato i telespettatori sull’inchiesta sui bambini sottratti irregolarmente ai genitori. Il programma ha così informato una media di 0.000.000 spettatori. Share del 00.00%.

I Legnanesi | RETE 4

La comicità de I LEGNANESI, che hanno raccontato una divertentissima storia di ringhiera, ha intrattenuto e fatto ridere una media di 0.000.000 spettatori pari al 00.00% di share secondo gli ascolti tv di ieri. Dopo il successo televisivo di Signori si nasce… e noi? e La Famiglia Colombo, su Rete 4 è tornato lo storico gruppo teatrale con la pièce 70 voglia di ridere… c’è!.

Manifest | Canale 5

Con i passeggeri detenuti segretamente commossi e sottoposti a dolorose sperimentazioni – e la salute di Cal direttamente collegata a loro – Ben ha approfittato di un vecchio amico per scoprire da dove sono stati presi i passeggeri. Nel frattempo, una misteriosa nuova versione della chiamata ha attirato Michaela in un’indagine per omicidio che ha profonde ramificazioni personali per lei. Il telefilm ha tenuto con il fiato sospeso una media di 0.000.000 spettatori pari al 00.00% di share.

Battiti Live | Italia 1

Alan Palmieri ed Elisabetta Gregoraci hanno condotto la seconda tappa dell’evento più atteso dell’estate. Sul palco sono saliti: Achille Lauro; il cantautore cosentino Aiello; il vincitore di Amici, Alberto Urso; Anna Tatangelo; il re del rap italiano, J-Ax; Baby K; Chadia Rodriguez, uno dei fenomeni musicali di quest’anno; il rapper Clementino; Emma Muscat e Biondo; Giusy Ferreri e Takagi & Ketra; i Tiromancino; Tormento; un grande artista della musica italiana, Luca Carboni. Lo show ha fatto cantare e ballare una media di 0.000.000 spettatori pari al 00.00% di share.