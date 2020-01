Inter vs Fiorentina contro Chi vuol essere milionario: chi ha vinto secondo gli ascolti tv di ieri sera, 29 gennaio 2029? Ecco tutti i dati Auditel della prima serata. Tanti erano i programmi in onda. Gerry Scotti però ha offerto ai telespettatori di Canale 5 una puntata al cardiopalma con l’entusiasmante vincita di 1 milione di euro. Su Rai 3, comunque, è andata in onda una nuova puntata di Chi l’ha visto? e su Rete 4, giusto per fare un secondo esempio, è tornato Chiambretti con #Cr4 La Repubblica delle donne. Analizziamo dunque insieme i vari dati per scoprire le preferenze dei telespettatori.

Ascolti tv ieri sera, sfida tra Inter vs Fiorentina contro Chi vuol essere milionario. Dati Auditel 30 gennaio 2020

Coppa Italia – Inter vs Fiorentina, Rai 1

Il match fra Inter e Fiorentina, con la vittoria dei nerazzurri sui viola, ha tenuto con il fiato sospeso una media di 5,5milioni spettatori pari al 21.2% di share.

L’amica geniale, Rai 2

Lila si è fidanzata ufficialmente con Stefano e i due hanno iniziato a progettare il matrimonio. Stefano, inoltre, ha deciso di investire sui modelli di scarpe immaginati da Lila, entrando in affari con i Cerullo. Elena, per cercare di rimanere al passo dell’amica, si è fidanzata con Antonio, per il quale però non provava vero affetto. Tornata a Napoli, Elena non ha avuto il coraggio di confidare a nessuno ciò che le era capitato, nemmeno a Lila che intanto le ha raccontato invece le novità estive. Anche se i suoi genitori la ritenevano impegnata con Marcello Solara, Lila non ha avuto problemi a farsi vedere in giro in compagnia di Stefano Carracci. In breve tempo si è fidanzata con lui e ha progettato il matrimonio. La replica della fiction ha appassionato una media di 1.888.000 spettatori pari all’8% di share.

Chi l’ha visto?, Rai 3

Federica Sciarelli si è occupata di numerosi casi di scomparsa, ma anche di diversi fatti di cronaca. In serata la giornalista ha così informato una media di 1.978.000 spettatori pari ad uno share del 9%.

#Cr4 La Repubblica delle donne, Rete 4

Tra gli ospiti di Piero Chiambretti: l’attrice Serena Grandi che ha ripercorso le tappe più importanti della sua carriera e della sua vita affettiva. Nel corso della serata, con il direttore di “Libero” Vittorio Feltri e il vignettista Vauro Senesi, si è parlato di attualità politica e si sono commentati i risultati delle recenti elezioni regionali in Emilia-Romagna e Calabria. Focus anche sul mondo della chirurgia estetica e della ricerca dell’eterna bellezza con Giacomo Urtis, il chirurgo dei Vip. Lo show ha intrattenuto una media di 652.000 spettatori con il 3.4% di share.

Chi vuol essere milionario, Canale 5

Seconda puntata di Chi vuol essere milionario, il game di Gerry Scotti. La trasmissione dell’ammiraglia Mediaset ha visto, dopo tanto tempo, la vincita dell’ambitissimo milione. A rimanere con il fiato sospeso fino alla fine sono stati in media 3.322.000 spettatori pari al 17.4% di share.

Mission: Impossible – Rogue Nation, Italia 1

Con la IMF sciolta, Ethan Hunt e il suo team hanno dovuto affrontare una nuova missione impossibile: eliminare il Sindacato, un’organizzazione criminale di agenti speciali altamente qualificati incaricati di distruggere la IMF e di creare un nuovo ordine mondiale, uno “stato canaglia”, attraverso una serie crescente di attacchi terroristici. Per riuscirci, Ethan ha riunito la sua squadra e si è alleato a Ilsa Faust, un’enigmatica ex agente del governo britannico. Il film ha conquistato una media di 1.339.000 spettatori. Share del 6.1%.

Speciale Atlantide, La7

La trasmissione ha ottenuto, secondo gli ascolti tv di ieri, una media di 806.000 spettatori con uno share del 4.2%.