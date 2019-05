Chi ha vinto fra Che tempo che fa e New Amsterdam? Chi si è aggiudicato, secondo gli ascolti tv di ieri, 5 maggio 2019, il maggior numero di telespettatori fra la trasmissione di Rai 1 condotta da Fabio Fazio e la serie tv americana in onda su Canale 5? In quanti, invece, hanno seguito le altre trasmissioni sui maggiori canali del digitale terrestre? Il pubblico televisivo aveva, infatti, solo l’imbarazzo della scelta visto che ad andare in onda vi erano programmi come: Un giorno in pretura, Le Iene su Italia 1 e Non è L’Arena. Ecco quindi tutti i dati Auditel.

Ascolti tv ieri, 5 maggio 2019

Vince la prima serata Che Tempo che fa al 15.9 di share, le Iene fanno il botto arrivando addirittura a superare il 13% di share. Ecco tutti i risultati relativi agli ascolti televisivi di ieri sera, 5 maggio 2019.

Ascolti Rai 1 – Che tempo che fa

Aboubakar Soumahoro e Don Mattia Ferrari, Alessia Marcuzzi, Alec Baldwin, Mara Maionchi e Alberto Salerno, Roberto Saviano e Carlo Cottarelli. Ecco solo alcuni degli ospiti di Fabio Fazio. Tante le interviste, tanti, infine, sono stati i temi trattati. La trasmissione ha conquistato una media di 3.944.000 spettatori pari al 15.9% di share. Che Tempo che Fa – Il Tavolo ha portato a casa una media di 2.398.000 spettatori pari al 13.4% di share.

"Abbiamo invitato più volte il Ministro Salvini, ma non abbiamo avuto una risposta formale. Al di là della sua opinione su di me, sarebbe stato interessante ascoltare le sue opinioni sull'Europa e sui fatti di Napoli."@fabfazio sull'assenza di @matteosalvinimi a #CheTempoCheFa pic.twitter.com/GZr8KKPc6d — Che Tempo Che Fa (@chetempochefa) May 5, 2019

Ascolti TV Rai 2 – NCIS / FBI

Il telefilm americano ha appassionato una media di 1.819.000 spettatori (7.2% di share). A seguire FBI segna 1.629.000 spettatori con il 7.2% di share.

Auditel Rai 3 – Un giorno in Pretura

L’8 novembre 2017, Daniele Piervincenzi, inviato del programma tv Nemo, veniva colpito da Roberto Spada, che con una testata gli rompeva il setto nasale. A questo seguivano colpi anche al suo videomaker Edoardo Anselmi, costringendo entrambi ad allontanarsi terrorizzati. Il caso è sembrato essere chiaro fin dall’inizio. Roberto Spada ha dovuto rispondere di lesioni gravi, ma il processo ha dovuto indagare se fosse o meno applicabile l’aggravante che gli è stata contestata, quella del metodo mafioso, che lo ha portato immediatamente in carcere in regime di 41 bis. Ecco di cosa si è occupata l’amatissima trasmissione che ha interessato una media di 818.000 spettatori pari ad uno share del 3.7%.

Audience Rete 4 – Knockout – Resa dei conti

Il film del 2011 diretto da Steven Soderbergh, con: Gina Carano, Ewan McGregor, Michael Fassbender, Bill Paxton, Channing Tatum e Antonio Banderas ha tenuto con il fiato sospeso una media di 620.000 spettatori con il 2.7% di share.

Ascolti Tv Canale 5 – New Amsterdam

Il dottor Max Goodwin, trasportato in eliambulanza al New Amsterdam, dove intanto i medici hanno appreso da Sharpe che il loro direttore sanitario è malato di cancro. è stato curato dai sottoposti. Ecco cosa è accaduto nella nuova puntata dell’avvincente serie tv americana. A sintonizzarsi sull’ammiraglia sono stati 2.340.000 spettatori pari al 11.0% di share.

Ascolti Tv Italia 1 – Le Iene Show

Nadia Toffa, Filippo Roma e Matteo Viviani hanno condotto una nuova puntata de Le Iene Show. Tanti i servizi e le inchieste in onda, ricordiamo quello relativo ad altre importantissime dichiarazioni sul caso di Marco Vannini. Tornando ai risultati auditel la trasmissione ha informato una media di 2.176.000 spettatori con il 13.4% di share.

Per questa sera è tutto! #LeIene tornano martedì 7 maggio sempre alle 21.10 su Italia1. Tutti i servizi andati in onda questa sera sono disponibili su https://t.co/YYzZuXgXVI 😎 pic.twitter.com/Tl41WMogQf — Le Iene (@redazioneiene) May 5, 2019

Ascolti LA7 – Non è L’Arena

Nuova puntata del programma di Massimo Giletti. Il giornalista si è occupato di cronaca, attualità, politica ed economia. La trasmissione ha ottenuto, secondo gli ascolti tv di ieri, una media di 1.332.000 spettatori pari al 6.9% di share.

Ascolti TV8 – Celebrity MasterChef Italia 2

Sei celebrity hanno dovuto superare il piatto portato in ‘dono’ da quello che considerano il loro ‘maestro’ in cucina. Nell’Invention Test hanno dovuto preparare tutti un piatto con ingredienti killer. Il programma ha entusiasmato una media di 523.000 spettatori con il 2.4% di share.

Ascolti NOVE – Camionisti in trattoria

Chef Rubio, insieme ai suoi amati camionisti, è andato alla scoperta del Lazio e delle sue migliori trattorie. Il programma, secondo gli ascolti televisivi di ieri, ha portato a casa una media di 359.000 spettatori (1.4% di audience).