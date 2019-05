Nuova sfida fra Che tempo che fa e New Amsterdam. Chi ha vinto secondo gli ascolti televisivi di ieri sera, 19 maggio 2019? Guardiamo insieme i dati Auditel analizzando, però, non solo i risultati ottenuto dalle ammiraglie avversarie, ma anche quelli dei maggiori canali del digitale terrestre. Tanti erano i programmi in onda. Da NCIS su Rai 2 a Un giorno in Pretura su Rai 3, passando attraverso lo speciale de Le Iene su Italia 1 e Non è l’Arena di Massimo Giletti su La7. Ecco come sono suddivisi i telespettatori.

Ascolti tv ieri, 19 maggio 2019

Che tempo che fa, Rai 1

Heather Parisi, Cesare Cremonini, Luigi Di Maio, Gad Lerner, i Thegiornalisti, ma anche Pierfrancesco Favino e Marco Bellocchio. Ecco solo alcuni degli ospiti di Fabio Fazio per la nuova puntata dell’amatissima trasmissione di Rai 1. Il programma ha incollato davanti alla tv una media di 4.058.000 spettatori pari al 16.9% di share.

Successivamente Che Tempo che Fa – Il Tavolo ha portato a casa una media di 0.000.000 spettatori pari al 00.00% di share.

#Chetempochefa supera i 4milioni di spettatori e, con il 16,9% di share, stravince la prima serata.

NCIS / FBI, Rai 2

McGee e Bishop sono partiti per l’Afghanistan per indagare sulla morte di una serie di soldati caduti in guerra. L’NCIS ha fin dall’inizio iniziato a sospettare che queste morti fossero collegate a un corpo ritrovato nel Potomac. Nel frattempo, Kasie ha accompagnato Torres sul campo in cerca di prove. La serie tv ha appassionato una media di 1.489.000 spettatori (6%) mentre FBI è la scelta di 1.510.000 spettatori (6.6% di share).

Un giorno in Pretura, Rai 3

Laura e Rocco, due giovani fidanzati, si sono accusati a vicenda di aver fatto scomparire il neonato nato dalla loro relazione. Tutto si è svolto nella provincia di Frosinone tra centri commerciali e pranzi consumati in famiglia. Era il 15 novembre 2012 quando Laura fu ricoverata d’urgenza per una gravissima infezione all’utero, e lì e solo lì si scoprì che la ragazza aveva partorito. Nessuno, né la famiglia di lei e, a suo dire, neppure il fidanzato Rocco sapevano della gravidanza. La trasmissione ha interessato una media di 1.241.000 spettatori pari ad uno share del 5.5%.

Io, Loro E Lara, Rete 4

Padre Carlo Mascolo, un missionario che vive in un villaggio nel cuore dell’Africa, ha iniziato ad avvertire i sintomi di una crisi spirituale e ha deciso di tornare a Roma per ritrovare la serenità e il calore della sua famiglia. Nella Capitale lo aspettavano delle belle sorprese: suo padre ha infatti sposato Olga, la sua badante ucraina. I suoi fratelli, Bea e Luigi, imbestialiti hanno dichiarato guerra all’usurpatrice. Il film ha entusiasmato una media di 748.000 spettatori con il 3.5% di share.

New Amsterdam, Canale 5

New York, sotto una tempesta di neve, è andata in tilt. Il traffico bloccato ha spinto i cittadini a vivere una condizione di vero e proprio panico. Oltre a ciò la maggior parte delle cliniche private ha chiuso i battenti. Il telefilm ha raggiunto, secondo gli ascolti tv di ieri, una media di 2.067.000 spettatori pari al 9.8% di share.

Le Iene, Italia 1

Lo speciale de Le Iene è stato dedicato alla tragica morte di Willy Branchi. Il programma si è soffermato sui momenti chiave della vicenda. A sintonizzarsi su Italia 1 sono stati così una media di 1.535.000 spettatori pari al 8.3% di share.

Non è L’Arena, La7

Massimo Giletti ha condotto una puntata della sua trasmissione in onda su La7. Il programma si è occupato di attualità, politica ed economia, ma anche di argomenti più frivoli. In studio è giunta perfino Giulia Salemi, ex protagonista del GF Vip 3. Il programma ha interessato una media di 1.302.000 spettatori pari al 6.9% di share.

Sahara – Le avventure di Dirk Pitt, Tv8

Il film del 2005 di genere commedia, diretto da Breck Eisner, con: Matthew McConaughey, Penélope Cruz, Steve Zahn, William H. Macy, Lennie James e Lambert Wilson ha ottenuto, secondo gli ascolti tv di ieri, una media di 447.000 spettatori. Share pari a 2 punti percentuali.

Cucine da incubo, Nove

Antonino Cannavacciuolo si è recato sui colli romani, a Marino, per risollevare le sorti di un locale gestito dallo stravagante Gerardo. La trasmissione ha emozionato una media di 319.000 spettatori pari al 1.3% di share.