Che Dio ci Aiuti 6 contro Rocketman: chi ha vinto la sfida relativa agli ascolti tv di ieri sera, giovedì 28 gennaio 2021? Ecco tutti i dati Auditel della prima serata di ieri in merito ai maggiori canali del digitale terrestre. Tanti erano i programmi in onda. Nuova la sfida fra la fiction di Rai 1 con Elena Sofia Ricci e il film su Canale 5. Grande assente, in serata, la soap opera turca con Can Yaman che è passata al martedì sera. Occhi puntati poi sulla seconda puntata de La Pupa e il Secchione 2021 dopo l’ottimo esordio.

Ascolti Tv, dati Auditel ieri, 28 gennaio 2021: vince Che Dio ci aiuti 6 con il 23% di share

Continua il grande successo della fiction di Rai 1 che raggiunge il 23%. La Coppa Italia su Rai 2 si ferma al 9.1 Rai 2 fa meglio di Canale 5. La Pupa e il Secchione all’ 8.2% di share. Ecco tutti i dati nel dettaglio.

Auditel Che Dio ci Aiuti 6

Rai 1: la nuova puntata di Che Dio ci Aiuti 6, la fiction di successo con Elena Sofia Ricci nelle vesti di Suor Angela, Diana Del Bufalo e Francesca Chillemi, ha conquistato una media di 5.419.000 spettatori pari al 23% di share. Nel cast anche: Valeria Fabrizi e Gianmarco Saurino.

Auditel Napoli – Spezia, Coppa Italia

Rai 2: Napoli vs Spezia, la partita di Coppa Italia, ha tenuto con il fiato sospeso una media di 2.415.000 spettatori pari a 9.1 punti percentuali.

Ascolti Operation Finale

Rai 3: la pellicola intitolata Operation Finale, un film del 2018, diretto da Chris Weitz, con: Oscar Isaac, Ben Kingsley, Mélanie Laurent, Peter Strauss, Nick Kroll e Lior Raz ha appassionato una media di 1.242.000 spettatori. Share del 4.9%.

Auditel Dritto e Rovescio

Rete 4: la nuova puntata di Dritto e Rovescio, l’appuntamento con l’approfondimento giornalistico condotto da Paolo Del Debbio, ha informato una media di 1.264.000 spettatori. Share del 6.5%. Tra gli ospiti la leader di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni che ha commentato la situazione politica alla vigilia della salita al Colle del Centrodestra unito per le consultazioni del Presidente della Repubblica.

Ascolti tv Rocketman

Canale 5: il film del 2019 di genere musicale, intitolato Rocketman, diretto da Dexter Fletcher, con: Taron Egerton, Jamie Bell, Richard Madden, Bryce Dallas Howard, Gemma Jones e Steven Mackintosh ha raggiunto una media di 1.928.000 pari al 9% di share.

Auditel La Pupa e il Secchione e Viceversa 2021

Italia 1: la seconda puntata de La Pupa e il Secchione e Viceversa 2021, il reality show condotto da Andrea Pucci, ha intrattenuto una media 1.594.000 spettatori. Share pari a 8.2 punti percentuali. Tra gli ospiti della serata: Natalia Titova, Diego Dalla Palma, Cristiano Malgioglio, Giulia Salemi e Carmelo Abbate.

Ascolti Piazzapulita

La7: il nuovo appuntamento con Piazzapulita, il programma di approfondimento ed informazione condotto da Corrado Formigli ha portato a casa una media di 1.161.000 spettatori pari al 6.1% di share.

Auditel Cani sciolti

Tv8: la pellicola intitolata Cani sciolti, con protagonisti: Denzel Washington, Mark Wahlberg, Paula Patton, Bill Paxton, Fred Ward e James Marsden ha raccolto una media di 393.000 spettatori. Share pari a 1.3 punti percentuali.

Audience Godzilla

Nove: il film Godzilla si è aggiudicato una media di 275.000 spettatori. Share pari a 1.2 punti percentuali.