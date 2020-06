Che Dio ci aiuti contro New Amsterdam: secondo atto. Chi ha vinto secondo gli ascolti tv di ieri sera, 11 giugno 2020? Ecco tutti i dati Auditel della prima serata. Tanti erano i programmi in onda. Sulle due ammiraglie si sono sfidate due serie tv molto amate. L’una con Elena Sofia Ricci in replica sull’ammiraglia Rai, l’altra in prima visione su Mediaset. Su Rai 2 e Rete 4 si sono sfidati, invece, due programmi di approfondimento giornalistico. Analizziamo dunque insieme le preferenze del pubblico e i dati raccolti.

Ascolti tv ieri, 11 giugno 2020: I dati Auditel di ieri sera

Che Dio ci aiuti, su Rai 1: la fiction con protagonisti Elena Sofia Ricci ha entusiasmato una media di 2.848.000 (pari all’11,86% di share) nella prima puntata e 2.288.000 (pari al 12,27% di share) nella seconda.

Speciale Petrolio Senza Respiro, su Rai 2: la trasmissione ha interessato una media di 1.000.000 spettatori pari al 4.2% di share.

Ogni cosa e illuminata – I Borghi secondo Stefano Boeri e Brunello Cucinelli, su Rai 3: la trasmissione ha debuttato con una media di 701.000 spettatori. Share del 3%.

Dritto e Rovescio, su Rete 4: Paolo Del Debbio ha informato una media di 0.000.000 spettatori con 00.00 punti percentuali di share.

New Amsterdam, su Canale 5: la serie tv ha conquistato una media di 2.227.000 spettatori pari al 10.3% di share.

Din Don – Una parrocchia in due, su Italia 1: la pellicola ha fatto ridere una media di 1.419.000 spettatori pari al 6.4% di share.

Siamo tutti Alberto Sordi, su La7: a sintonizzarsi sono stati in media 988.000 spettatori. Share pari a 4.2 punti percentuali.

Segui l’onda, su Tv8: la pellicola ha tenuto con il fiato sospeso una media di 481.000 spettatori con il 2% di share.

Restaurant Swap – Cambio ristorante, su Nove: il programma ha entusiasmato una media di 413.000 spettatori con 1.7% punti percentuali di share.

Ascolti Ieri pomeriggio – Auditel del 11 giugno 2020

Ecco, ora, tutti i dati Auditel di Rai 1 e Canale 5.

Rai 1:

Io e Te – 1.444.000 – 10.3%

Paradiso Signore (R) – 1.092.000 – 9.6%

Pres. La Vita in Diretta – 1.445.000 – 13.9%

La Vita in Diretta – 1.556.000 – 14.4%

Su Canale 5: