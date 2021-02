Per sempre la mia ragazza contro Champions League Barcellona – Paris Saint Germain: chi ha vinto la sfida relativa agli ascolti tv di ieri sera, martedì 16 febbraio 2021? Ecco tutti i dati Auditel della prima serata in marito ai maggiori canali del digitale terrestre. Tante erano le sfide in onda oltre a quella sulle due ammiraglie avversarie. Analizziamo insieme i dati per scoprire le preferenze dei telespettatori.

Ascolti Tv, dati Auditel ieri, 16 febbraio 2021: Per sempre la mia ragazza contro Champions League Barcellona – Paris Saint Germain

Testa a testa tra il film “Per sempre la mia ragazza” di Rai1 e gli ottavi di andata di Champions League Barcelona – Paris Saint Germain: 4.203.000 (share 17.1%) contro 4.256.000 (share 16.1%)

Auditel Per sempre la mia ragazza

Rai 1: la pellicola romantica Per sempre la mia ragazza scritta e diretta da Bethany Ashton Wolf ha emozionato una media di 4.203.000 spettatori pari al 17.1% di share. Nel cast: Alex Roe e Jessica Rothe.

Auditel La Caserma

Rai 2: La Caserma, la nuova puntata del reality ha coinvolto una media di 1.214.000 spettatori pari al 5.3% share con nuove occasioni di approfondimento culturale e la prima lezione di storia.

Ascolti Cartabianca

Rai 3: la nuova puntata di Cartabianca, il programma di attualità ed informazione condotto da Bianca Berlinguer ha informato una media di 1.042.000 spettatori pari al 4.8% share. Tra gli ospiti: Nicola Zingaretti, Romano Prodi, Massimo Cacciari e Monica Guerritore.

Auditel Fuori dal coro

Rete 4: Fuori dal coro, il programma di attualità e approfondimento condotto da Mario Giordano ha interessato una media di 1.042.000 spettatori. Share del 5.6%. Tra gli ospiti: Luca Palamara, Giorgia Meloni e Pierpaolo Sileri.

Ascolti tv Champions League: Barcellona – Paris Saint Germain

Canale 5: Champions League Barcellona – Paris Saint Germain, il match di andata degli ottavi di finale ha incollato alla tv una media di 4.256.000 spettatori con il 16.1% di share. Il Paris Saint-Germain grazie a Kylian Mbappè travolge il Barcellona vincendo 4-1.

Ascolti Tv Le Iene

Italia 1: Le Iene, il programma condotto da Alessia Marcuzzi e Nicola Savino ha intrattenuto una media di 1.547.000 spettatori. Share del 8.9%. Tra i servizi: lo scherzo a Floriana Secondi, le novità sul trasferimento di Chico Forti e il cyberbullismo.

Auditel Di Martedì

La7: Di Martedì, il talk show condotto da Giovanni Floris su politica, cultura, consumi, costume, società ha informato una media di 1.517.000 spettatori pari a 6.8 punti percentuali. Tra gli ospiti: Pier Luigi Bersani, Rocco Casalino, Elsa Fornero, Ilaria Capua, Beatrice Lorenzin e Pierpaolo Sileri.

Auditel Foto di famiglia

Tv8: Foto di famiglia, il film diretto da Manu Boyer ha coinvolto una media di 228.000 spettatori. Share del 0.9%. Nel cast: Justina Machado, Elisabeth Röhm.

Audience The November Man

Nove: The November Man, la pellicola del 2014 diretta da Roger Donaldson ha tenuto col fiato sospeso una media di 472.000 spettatori. Share dell’2%. Nel cast: Pierce Brosnan, Olga Kurylenko e Luke Bracey.