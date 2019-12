Cenerentola vs All Together Now: chi ha vinto secondo gli ascolti tv di ieri, 26 dicembre 2019? Cosa ha preferito il pubblico? Film per tutta la famiglia o ballare e cantare a voce alta? Ecco tutti i dati Auditel della prima serata in merito ai maggiori canali del digitale terrestre. Tanti erano i film fra cui scegliere di passare il terzo giorno di Festa consecutivo. Analizziamo insieme i risultati.

Ascolti tv ieri sera, sfida Cenerentola e All Together Now. Auditel 26 dicembre 2019

Vince il classico “Cenerentola” su Rai 1 al 20.1% di share. All together now totalizza il 12% di share.

Cenerentola, Rai 1

Dopo la Bella e la Bestia, il film su Cenerentola ha fatto sognare una media di 4.300.000 spettatori pari al 20.1% di share. Il Gran Ballo, la scarpetta di cristallo perduta, il principe che si è innamorato proprio di lei e di nessun’altra. I tratti tipici del cartone animato sono rimasti anche nella trasposizione cinematografica ed i telespettatori hanno apprezzato la pellicola.

Ratatouille, Rai 2

Remy, un topolino dotato di un olfatto straordinario e di un talento naturale per la buona cucina, dopo una serie di rocamboleschi accadimenti, si è trovato separato dalla sua colonia ed è finto a Parigi, sede del ristorante che portava il nome del suo Chef preferito: il famoso Gusteau. Qui Remy ha conosciuto il giovane ed imbranato Linguini, un timido sguattero, che, grazie ai consigli del topo-chef, è divenuto ben presto famoso e celebrato. Il film ha appassionato una media di 1.657.000 spettatori pari al 7.5% di share.

La soffiatrice di vetro, Rai 3

Marie e Johanna Steinmann, dopo la morte del padre, sono state costrette ad andare a lavorare presso il mastro vetraio Heimer, uomo burbero e taccagno. Mentre Marie si è trovata bene, Johanna ha avuto con lui una brutta discussione e ha deciso di andare a chiedere lavoro a Strobel. Il film ha raggiunto una media di 1.513.000 spettatori pari ad uno share del 6.8%.

Non è Natale senza panettone, Rete 4

La pellicola del 2019 di genere commedia, con: Antonio Provasio, Enrico Dalceri e Lorenzo Cordara ha fatto ridere, secondo gli ascolti tv di ieri, una media di 1.236.000 spettatori con il 5.9% di share.

All Together Now, Canale 5

Quarta puntata di All Together Now con Michelle Hunziker e J-Ax. Ospiti della serata: da Frido a Cristiano Malgioglio. Tanti i talenti che si sono esibiti sul palco. Lo show ha fatto cantare e ballare una media di 2.143.000 spettatori pari al 12% di share.

Allegiant, Italia 1

Beatrice Prior e Tobias Eaton si sono avventurati in un mondo a loro nuovo e sconosciuto al di fuori della recinzione che circondava Chicago. Qui sono stati presi in custodia da un’agenzia misteriosa conosciuta come il Dipartimento di Sanità Genetica. Il film ha tenuto con il fiato sospeso una media di 845.000 spettatori pari al 4% di share.

Gazzetta Sports Awards 2019 , La7

La serata evento ha portato a casa, secondo gli ascolti tv di ieri, una media di 394.000 spettatori con uno share dell’1.9%.