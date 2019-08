Cosa dicono gli ascolti tv di ieri, 17 agosto 2019? Cosa hanno visto i telespettatori in tv fra la mini serie proposta da Rai 1 e il film proposto da Canale 5 ovvero: Casa e Bottega e Io & Marilyn? Ecco tutti i dati Auditel della prima serata.

Ascolti tv ieri sera, sfida fra Casa e bottega e Io e Marilyn| 18 agosto 2019

Vittoria per Rai 1. In generale durante questo sabato sera post Ferragosto i telespettatori erano in gran parte ancora tutti in vacanza. In pochi erano davanti alla tv: i dati parlano chiaro.

Casa e bottega, Rai 1

Mario Trezzi ha sempre diretto la sua fabbrica di biancheria e la sua famiglia con lo stesso amore e la stessa testa dura e la vita lo ha premiato. Con la crisi, però, le cose hanno iniziato ad andare male. Così, messo in difficoltà dalle banche, è stato costretto a chiedere prestiti a degli strozzini. Come se non bastasse la sua operaia Elly ha sostenuto di aspettare un figlio da lui. La mini serie tv ha appassionato una media di 1.903.000 spettatori pari a 14.1 punti percentuali di share.

Happy Face Killer, Rai 2

Dopo essere stato lasciato dalla moglie ed aver perso i figli oltre ad aver visto andare in fumo il sogno di diventare una Giubba Rossa, Keith Jesperson si è reso colpevole di almeno otto omicidi di donne. Il thriller ha tenuto con il fiato sospeso una media di 984.000 spettatori pari al 6.6% di share.

Million Dollar Baby, Rai 3

Maggie Fitzgerald, una cameriera ha continuato a sognare di affermarsi come boxeuse, e ha anche incontrato l’allenatore che poteva fare al caso suo. Peccato che Frankie Dunn non volesse però saperne di allenare una donna. Per sua fortuna, però, le cose hanno preso una piega diversa e Maggie è riuscita a realizzare il suo sogno e raggiungere i suoi obiettivi. Il film ha conquistato una media di 568.000 spettatori pari al 3.8% di share.

Una Vita, Rete 4

Pena ha confessato a Leonor di aver chiesto ad Eva di mentire per poter trattenere i due fratelli. Esteban ha invece scoperto che un testimone ha visto qualcuno caricare Silvia a forza su una carrozza. La soap opera spagnola ha entusiasmato una media di 806..000 spettatori pari al 6% di share.

Io e Marilyn, Canale 5

Gualtiero, lasciato dalla moglie, è stato coinvolto dagli amici in una seduta spiritica. Il rito ha però avuto conseguenze inaspettate. La pellicola con Leonardo Pieraccioni ha intrattenuto e divertito una media di 1.398.000 spettatori pari al 9.8% do share.

Waterworld, Italia 1

un mondo ormai quasi totalmente sommerso dal mare, il navigatore solitario Mariner. ha raggiunto un atollo dove vivono Helen e sua figlia Enola e ha scoperto che la bambina ha tatuata sulla schiena la mappa per Dryland, la terra asciutta. Il film ha tenuto incollato davanti al teleschermo una media di 860.000 spettatori pari al 6.2% di share.

Body of Proof, La7

Mentre Megan ha iniziato ad indagare su un nuovo caso di omicidio efferato, Ethan e Curtis hanno lavorato sul caso di una ragazza che muore in circostanze misteriose. La serie tv, episodio dopo episodio, ha portato a casa, secondo gli ascolti tv di ieri, una media di 348.000 spettatori pari al 3.2% di share.