Ultima sfida fra Milly Carlucci e Maria De Filippi, fra Ballando con le Stelle 2019 e la Finale del Serale di Amici 2019. Chi ha vinto secondo gli ascolti tv di ieri, 25 maggio 2019? Come si è concluso il mese di maggio, ma soprattutto come si è conclusa l’accesissima battaglia fra le due conduttrici? Da un lato, su Rai 1, è andata in onda la semifinale dello show legato alla danza dove alcuni personaggi famosi si mettono in gioco per imparare a ballare. Dall’altro, su Canale 5, è andato in onda l’ultimo atto del talent più amato del piccolo schermo con l’attesissima proclamazione del vincitore, anzi, dei vincitori. Ecco pertanto tutti i dati Auditel della prima serata. Scopriamo insieme cosa hanno scelto i telespettatori.

Ascolti tv ieri, 25 maggio 2019

La Finale di Amici 18 vince la prima serata totalizzando un risultato eccellente, 4.804.000 di telespettatori pari al 27,00% di share. Ottimo risultato anche per Ballando Con LeStelle con 4.173.00 pari al 23,40% di share.

Ascolti Tv Semifinale Ballando con le Stelle | Rai 1

Dopo la puntata speciale di venerdì, per recuperare quella persa settimana scorsa, ieri è andata in onda la seconda semifinale di Ballando con le Stelle 2019. Lo show ha tenuto con il fiato sospeso, sfida dopo sfida, una media di 4.173.00 spettatori per il 23,40%% di share.

.@WalkingTheDog_ e @VeeraKinnunen passano in FINALE 💥💥💥💥💥

Grazie per essere stati con noi, appuntamento a venerdì #31maggio per la super finale di #BallandoConLeStelle! pic.twitter.com/rZYhWa9l4o — BallandoConLeStelle (@Ballando_Rai) May 25, 2019

Auditel The Rookie | RAI 2

Un forte terremoto ha scosso la città gettando nel caos le pattuglie e i cittadini. Nel frattempo, l’ufficiale Nolan si è offerto volontario per proteggere un uomo pronto a testimoniare in tribunale. Il telefilm americano ha entusiasmato, secondo gli ascolti tv di ieri, una media di 1.154.000 spettatori pari al 5.3% di share e Bull 956.000 (4.8% di share).

Audience La scelta de re | RAI 3

Il film diretto da Erik Poppe, con: Jesper Christensen, Anders Baasmo Christiansen, Karl Markovics, Tuva Novotny, Juliane Köhler e Rolf Kristian Larsen ha appassionato una media di 747.000 spettatori pari ad uno share del 3.7%. La pellicola ha raccontato l’attacco tedesco alla Norvegia durante i tre giorni decisivi dell’aprile 1940.

Ascolti Mia moglie è una strega | Rete 4

Condannata al rogo nel 1656, la strega romana Finnicella è tornata a vivere, per sortilegio, ai giorni nostri. In poco tempo ha conosciuto un agente di borsa e si è divertita a mandargli a monte l’imminente matrimonio. La commedia con Renato Pozzetto ed Eleonora Giorgi ha divertito una media di 597.000 spettatori con il 2.8% di share.

Ascolti Tv Finale Serale Amici 2019 | Canale 5

Vincenzo, Giordana, Rafael ed Alberto hanno duellato fino ad alzare l’ambita coppa. Il cantante della Squadra dei Blu ha vinto la diciottesima edizione di Amici riuscendo a lasciare il segno anche nella giuria, tutta la femminile, chiamata da Maria De Filippi. Alessia Marcuzzi, Michelle Hunziker, Silvia Toffanin e Ilary Blasi, infatti, non hanno nascosto la loro preferenza per Alberto, riempiendo il tenore di complimenti. Rafael, invece, ha vinto il girone della danza battendo Vincenzo. Banca 5, però, oltre a premiare ulteriormente il talentuoso ballerino ha voluto offrire un premio anche a Tish. Esilarante è stato, infine, l’intervento di Pio e Amedeo. Il talent di Maria De Filippi si è così congedato con 4.804.000 spettatori per il 27,00% di share.

Alberto è il vincitore della diciottesima edizione di Amici!!! 😍🏆🎉 #Amici18 pic.twitter.com/1C3PFvpPQu — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) May 25, 2019

Una vita da gatto | Italia 1

Tom Brand, un uomo molto ricco, sapendo di trascurare la sua famiglia per poter continuare a tener dietro a tutti i suoi progetti lavorativi, nel giorno del compleanno della figlia si è recato in un negozio per comperarle il gatto che tanto desiderava. Qui però ha incontrato un mago che lo ha trasformato in un gatto in modo che così potesse passare più tempo con la sua famiglia e capirne i valori. Il film ha emozionato una media di 1.148.000 spettatori. Share del 5.3%.

Ascolti Atlantide | LA7

Il nuovo speciale di Atlantide con Andrea Purgatori ha informato, secondo gli ascolti tv di ieri, una media di 466.000 spettatori con uno share del 2.1%.

Ascolti Tv Black Book | Tv8

Una ragazza tedesca, ebrea, è sopravvissuta alla seconda guerra mondiale rifugiandosi in Olanda. Una volta finita la guerra è riuscita a scoprire chi ha denunciato tutta la sua famiglia, facendola sterminare. Il film ha raggiunto una media di 245.000 spettatori con l’1.2% di share.

Auditel Coppa del re | Nove

In diretta da Siviglia è andato in onda il match finale della Copa del Rey 2019. A sfidarsi il Barcellona di Lionel Messi e il Valencia. Il match ha tenuto con il fiato sospeso una media di 695.000 spettatori e il 3.2% di share.