Cosa dicono gli ascolti tv di ieri, 25 agosto 2019? Chi ha vinto fra il film tv Una villa per due con Neri Marcoré e il film con Leonardo Pieraccioni intitolato Ti amo in tutte le lingue del mondo? Chi ha avuto la meglio fra Rai 1 e Canale 5 in questa ultima domenica del mese di agosto segnata dal rientro dalle ferie? Ecco tutti i dati Auditel della prima serata. Analizziamo però anche i risultati ottenuti dagli altri maggiori canali del digitale terrestre e non solo quelli delle due ammiraglie avversarie. Grande attenzione va riservata oltretutto al debutto di Tiki Taka su Italia 1 in prima serata. La trasmissione ha raccontato la prima giornata di Serie A proprio durante la ripresa del Campionato di Calcio.

Ascolti tv ieri sera, sfida fra Una villa per due e Ti amo in tutte le lingue del mondo | 25 agosto 2019

Vince la prima serata il Film per la TV su Rai 1 “Una Villa per Due” con 13% di share. Buon risultato per la Pallavolo femminile che arriva a totalizzare 7.5% di share. Tiki Taka in prima serata totalizza il 5.5.

Una villa per due, Rai 1

La commedia con: Neri Marcorè, Giampaolo Morelli, Donatella Finocchiaro e Camilla Filippi ha divertito una media di 2.126.000 spettatori pari al 13% di share.

Pallavolo Femminile, Rai 2

Il match fra Ucraina e Italia di pallavolo femminile, valido per i campionati europei 2019, ha tenuto con il fiato sospeso una media di 1.333.000 fra tifosi e appassionati per 7.5 punti percentuali di share.

Hudson & Rex, Rai 3

Ritrovato il corpo del proprietario di una galleria d’arte nella sala espositiva, da cui mancava anche una preziosa scultura, Charlie ha pensato che il gallerista potesse aver scoperto il ladro in flagrante e fosse stato ucciso per quel motivo. Più le indagini sono andate avanti però è stato chiaro come i due crimini non fossero collegati. La serie tv ha appassionato una media di 827.000 spettatori pari al 4.8% di share.

Una serata … bella per te, Mogol | Rete 4

Lo spettacolo musicale ha intrattenuto, secondo gli ascolti tv di ieri, una media di 563.000 spettatori pari a 4 punti percentuali di share.

Ti amo in tutte le lingue del mondo, Canale 5

Gilberto, un professore di ginnastica, si è separato dalla moglie e si è accorto che sua allieva di sedici anni, Paolina, si era innamorata perdutamente di lui. La ragazza gli ha dichiarato il suo amore in tutte le lingue del mondo. Gilberto, disperato anche perché Paolina lo ha minacciato di morte se lo avesse trovato con un’altra, ha tentato in tutti i modi di dissuaderla anche perché nel frattempo si era invaghito di Margherita, una psicologa per animali nello zoo di Pistoia. Il film con Leonardo Pieraccioni ha incollato alla tv una media di 1.815.000 spettatori. Share del 10.7%.

Tiki Taka, Italia 1

Il programma sportivo condotto da Pardo, insieme a Wanda Nara, con ospite Christian Vieri ed incentrato sulla prima giornata di Serie A ha debuttato con una media di 683.000 spettatori pari al 5.5% di share.

Lawrence D’arabia, La7

L’esuberante e controversa figura di un ufficiale britannico e la sua sofferta lealtà durante la prima guerra mondiale nello scenario del Medio Oriente sono stati i protagonisti di un vero e proprio film cult. La pellicola ha raggiunto una media di 320.000 spettatori. Share del 2.4%.

Italia’s Got Talent – Best Of 4 | Tv8

Il meglio del meglio delle esibizioni di Italia’s Got Talent ha portato a casa una media di 389.000 spettatori con il 2.4%.

Little Big Italy | NOVE

Francesco Panella è andato alla scoperta dei più autentici ristoranti italiani a Bosto. Il programma ha fatto venire l’acquolina in bocca ad una media di 301.000 appassionati di cibo. Share del 2%