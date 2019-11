Terza puntata di Adrian. Ancora occhi completamente puntati su Adriano Celentano visto come sono andate le prime due puntate ed il cambio di rotta di settimana scorsa che, però, non ha portato a casa il risultato sperato. Cosa dicono quindi gli ascolti tv di ieri, 21 novembre 2019? Tanti erano i programmi in onda oltre a quello sull’ammiraglia Mediaset. Analizziamo pertanto insieme i risultati raggiunti dai maggiori canali del digitale terrestre.

Ascolti tv ieri sera, sfida fra Miracoli dal cielo e Adrian. Auditel 21 novembre 2019

Il film su Rai 1, in replica, ha vinto la prima serata con quasi 4 milioni di telespettatori ed il 17.6% di share. Battuto Adriano Celentano che ha portato a casa il 14% di share nella prima parte ed il 9.4% nella seconda.

Miracoli dal cielo, Rai 1

Il film tv drammatico ha emozionato una media di 3.921.000 spettatori pari al 17.6% di share. La pellicola è nata sulla storia vera della famiglia di Annabel Beam, raccolta nelle pagine di “Miracles from Heaven: A Little Girl, Her Journey to Heaven, and Her Amazing Story of Healing” scritto da sua madre Christy Beam. Il film parla dell’incredibile storia di guarigione che ha stravolto nella realtà la famiglia Beam, arrivata sul grande schermo con Jennifer Garner nei panni di Christy Beam, Martin Henderson in quelli di Kevin Beam, la piccola Kylie Rogers in quelli della loro figlia, alla quale a soli dieci anni viene diagnosticata una malattia dell’apparato digestivo, rara e potenzialmente mortale.

Life, non oltrepassare il limite, Rai 2

La pellicola del 2017 di genere Horror/Thriller/Fantascienza, diretta da Daniel Espinosa, con: Jake Gyllenhaal, Rebecca Ferguson, Ryan Reynolds, Hiroyuki Sanada, Ariyon Bakare e Olga Dihovichnaya ha tenuto con il fiato sospeso una media di 956.000 spettatori pari al 4.9% di share.

Stati generali, Rai 3

Serena Dandini ha debuttato con una media di 1.467.000 spettatori pari al 6.9% di share. In un clima assembleare, il programma ha messo in scena tra fantasia, satira politica e di costume e incursioni nella realtà, la situazione del nostro Paese in questo tumultuoso passaggio tra il 2019 e il 2020. Tra gli ospiti d’eccezione della prima puntata: Dario Argento in un monologo sulla paura e Marco Mengoni che ha giocato con la resident band e con Neri Marcorè. Sul suo celebre divano, Serena Dandini ha intervistato il neurobiologo di fama internazionale Stefano Mancuso.

Dritto e Rovescio, Rete 4

Paolo Del Debbio in apertura ha avuto un lungo confronto con Pier Luigi Bersani su temi di più stretta attualità politica, economica e sociale: la sfida alle Regionali in Emilia-Romagna, definita una delle ultime “regioni rosse”, dove Matteo Salvini sta raccogliendo molti consensi e un commento sugli assetti del Centrosinistra, tra il nuovo partito di Matteo Renzi e il movimento delle sardine. Con il senatore di Italia Viva Davide Faraone e il deputato di Forza Italia Giorgio Mulè si sono affrontati i problemi economici che vessano il nostro Paese con un focus delle categorie più colpite come gli operai e i commercianti. Il programma ha interessato una media di 1.161.000 spettatori con il 6.6% di share.

Adrian di Adriano Celentano, Canale 5

Adriano Celentano ha incollato alla tv una media di 3.354.000 spettatori pari al 14.1% di share. Il Cartone vero e proprio ha totalizzato 1.485.000 pari al 9.6% di share.

The Transporter 3, Italia 1

Frank Martin, specialista in consegne rischiose, è stato chiamato a una nuova, pericolosa missione: trasportare due grossi sacchi e una giovane ucraina, figlia di un ufficiale, da Marsiglia a Odessa. Nel tragitto non sono mancati i criminali che volevano mettere le mani sulla ragazza. Frank non sapeva però di essere vittima di una trappola. La serie tv ha entusiasmato una media di 1.492.000 spettatori pari al 6.4% di share.

Piazzapulita, La7

Il programma di Corrado Formigli ha ottenuto una media di 1.012.000 spettatori con uno share del 5.8%. In puntata si è parlato delle adunate della sardine contro Salvini che si sono allargate alle piazze di tutta Italia. Spazio poi al dibattito sulla manovra economica e sulle tasse. Infine è andata in onda una inchiesta esclusiva sull’estrema destra. Ospiti di Formigli: Carlo Verdelli, Carlo Cottarelli, Pasquale Tridico e Alberto Forchielli.