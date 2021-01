Secondo agguerritissimo match. Affari Tuoi – Viva gli sposi! contro C’è posta per te: chi ha vinto la sfida relativa agli ascolti tv di ieri sera, sabato 16 gennaio 2021? Ecco tutti i dati Auditel della prima serata di ieri in merito ai maggiori canali del digitale terrestre. Maria De Filippi ha ‘stracciato’, settimana scorsa, l’amico e collega Carlo Conti. Come è andata questa volta? Tanti erano comunque i programmi in onda. Analizziamo dunque le preferenze del pubblico televisivo.

Ascolti Tv, dati Auditel ieri, 16 gennaio 2021: Affari tuoi – Viva gli sposi! contro C’è posta per te

C’è Posta Per te vola oltre i 6,4 milioni di spettatori e supera il 30% di share. In leggera crescita, rispetto alla scorsa settimana, Affari Tuoi con 4,4 milioni di telespettatori e il 16.5%. Ecco i dati nel dettaglio … .

Rai 1: la nuova puntata di Affari Tuoi Viva gli sposi!, il gioco dei pacchi condotto da Carlo Conti, con tanti ospiti famosi, ha intrattenuto una media di 4.438.000 spettatori. Share pari al 16.5%. Tra gli ospiti della quarta puntata: Francesca Fialdini, Maria Amelia Monti, Alba Parietti, Serena Rossi e Melissa Satta. Oltre a loro: Massimo Ceccherini, Raul Cremona, Roberto D’Agostino interpretato da Ubaldo Pantani, Nino Frassica e Tullio Solenghi.

Su Rai 2: FBI, la serie televisiva statunitense ideata da Dick Wolf e Craig Turk, ha tenuto con il fiato sospeso una media di 1.314.000 spettatori. Share pari a 4.9 punti percentuali. A seguire Blue Bloods ha appassionato una media di 1.179.000 spettatori pari al 4.4% di share.

Rai 3: la pellicola intitolata Il tabaccaio di Vienna ha raggiunto una media di 2.047.000 spettatori pari a 8.4 punti percentuali di share.

Rete 4: la commedia del 1985, Miami Supercops, con protagonisti gli amatissimi Bud Spencer e Terence Hill ha entusiasmato una media di 912.000 spettatori pari al 3.6% di share.

Canale 5: la seconda puntata della nuova stagione di C’è posta per te, il people show di Maria De Filippi, ha emozionato e fatto piangere una media di 6.424.000 spettatori pari al 30% di share. Ospiti della serata: Giulia Michelini insieme a Marco Bocci e il cantante Irama.

Italia 1: Kung Fu Panda 2, il film di animazione del 2008, diretto da Jennifer Yuh

cin nel cast di doppiatori: Angelina Jolie, Gary Oldman, Seth Rogen e David Cross ha conquistato una media media di 1.111.000 spettatori fra grandi e piccini. Share del 4.2%.

La7: il nuovo appuntamento con Eden – Un pianeta da salvare, dedicato al mondo “green” e condotto da Lica Colò, ha interessato una media di 591.000 spettatori pari a 2.6 punti percentuali di share.

Tv8: la pellicola intitolata Time for Me to Come Home for Christmas, ha raggiunto una media di 379.000 spettatori. Share dell’1.5%.

Nove: il programma intitolato L’assassinio di Melania Rea ha ottenuto una media di 371.000 spettatori. Share dell’1.4%.