Io ti cercherò contro Grande Fratello Vip. Chi ha vinto la sfida relativa agli ascolti tv di ieri sera, lunedì 26 ottobre 2020? Ecco tutti i dati Auditel della prima serata. Chi ha avuto la meglio? Analizziamo insieme le preferenze dei telespettatori. Tanti erano i programmi, le serie tv, i film in onda. Va sottolineato come, in concomitanza vi fosse anche il match, valido per il campionato di Serie A, fra Milan e Roma.

Ascolti Tv, lunedì 26 ottobre 2020: Auditel ieri sera

Io Ti Cercherò chiude con circa 4.400.000 di spettatori e il 18.5% di share. Il GFVIP a 3.100.000 e il 19.2%. Ecco i dati nel dettaglio.

Auditel Io ti cercherò

Rai 1: la quarta puntata di Io ti cercherò, la fiction con protagonista Alessandro Gassman e Maya Sansa ha conquistato una media di 4.374.000 spettatori con uno share del 18.50%.

Ascolti The Choice 2020: Trump VS Biden

Su Rai 2 il programma, ad un passo dalle elezioni americane, ha interessato una media di 656.000 spettatori pari a 2.7 punti percentuali di share.

Ascolti Report

Su Rai 3 la nuova puntata di Report, il programma di inchieste di Riccardo Iacona ha informato una media di 2.329.000 telespettatori raggiungendo un audience del 9.4%.

Dati Auditel Quarta Repubblica

Rete 4: la nuova puntata di Quarta Repubblica, la trasmissione di approfondimento condotta da Nicola Porro dedicato ad economia, politica e attualità ha ottenuto una media di 1.211.000 spettatori pari al 6.6%.

Ascolti Grande Fratello Vip 2020

Canale 5: la nuova puntata del Grande Fratello Vip, il reality show condotto da Alfonso Signorini, ha incollato davanti alla tv una media di 3.114.000 spettatori con uno share del 19.20%. Gli ingressi tanto annunciati non hanno fatto potuto fare capolino dalla porta rossa perché, a quanto pare, uno di loro è risultato positivo al Covid-19 e dovranno essere fatti accertamenti ulteriori su tutti.

Auditel Jack Ryan – L’iniziazione

Su Rete 4: la pellicola ha appassionato e tenuto con il fiato sospeso una media di 1.351.000 spettatori con uno share del 5.6%.

Ascolti Grey’s Anatomy 16

La7: la serie cult con protagonisti i medici del Grey Sloan Memorial Hospital ha raccolto davanti alla tv una media di 641.000 spettatori pari al 2.7% di share.

Auditel Gomorra – La serie

Tv8: la serie tv Gomorra ha raggiunto una media di 701.000 spettatori pari al 2.9% di share.

Ascolti, Riaccendiamo i fuochi

Nove: la trasmissione ha debuttato con una media di 362000 spettatori pari all’1.4% di share.