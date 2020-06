Seconda accesissima sfida fra due repliche. Da un lato 20 anni che siamo italiani, dall’altro Ciao Darwin. Chi ha vinto secondo gli ascolti tv di ieri, 27 giugno 2020? Ecco tutti i dati Auditel della prima serata televisiva in merito ai maggiori canali del digitale terrestre. Tanti erano i programmi e i film in onda. Analizziamo dunque le preferenze dei telespettatori.

Ascolti tv ieri, 27 giugno 2020: i dati Auditel

20 anni che siamo italiani, Rai 1: lo show ha fatto trascorrere una bella serata ad una media di 2.464.000 spettatori pari al 14.50% di share.

Matrimonio rosso sangue, su Rai 2: la pellicola ha tenuto con il fiato sospeso una media di 948.000 spettatori pari al 5.36% di share.

I soliti ignoti, su Rai 3: la pellicola ha raccolto in media 758.000 spettatori pari ad uno share del 4.23%.

Una Vita, su Rete 4: la soap opera ha entusiasmato una media di 934.000 spettatori con il 5.48% di share.

Ciao Darwin 7 – La resurrezione, su Canale 5: Paolo Bonolis e Luca Laurenti hanno intrattenuto una media di 2.194.000 spettatori pari al 15.50% di share.

Un ponte per Terabithia, su Italia 1: il film ha appassionato una media di 964.000 spettatori. Share del 5.45%.

This Changes Everything ha ottenuto una media di 236.000 spettatori per l'1.31% di share.

Showgirls, su Tv8: la pellicola ha raggiunto una media di 274.000 spettatori con l’1.61%.

The Untouchables – Gli intoccabili, su Nove: il film ha emozionato una media di 491.000 spettatori e il 2.91% di share.

Pomeriggio, 27 giugno 2020: dati Auditel

Cosa dicono i dati Auditel del pomeriggio di sabato: come è andato lo scontro fra Italia Sì e Verissimo?

Italia Sì! Podio e poi, su Rai 1: la trasmissione ha portato a casa una media di 1.025.000 spettatori (10.77%) nella prima parte e 1.235.000 (13.03%) nella seconda.

Verissimo – Le Storie, su Canale 5: Silvia Toffanin ha chiuso i battenti con una media di 1.169.000 spettatori con il 12.10% di share.