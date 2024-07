Ascolti tv ieri, giovedì 18 luglio 2024: nuova sfida tra Rai 1 e Canale 5. Da un lato “Noos – L’avventura della conoscenza” contro “Temptation Island“. Chi ha vinto la sfida relativa all’auditel di ieri sera, giovedì 18 luglio 2024? Ecco i dati audience della prima serata con particolare attenzione agli ascolti relativi ai maggiori canali del digitale terrestre. Scopriamo insieme tutte le preferenze del pubblico televisivo in termini di share.

Ascolti tv: Noos – L’avventura della conoscenza vs Temptation Island. Auditel ieri sera, 18 luglio 2024

Sfida tv, Rai1 vs Canale 5: “Noos – L’avventura della conoscenza” contro “Temptation Island”. Chi ha vinto?

Rai 1: Noos – L’avventura della conoscenza, il programma televisivo di divulgazione scientifica condotto da Alberto Angela ha informato 1.532.000 spettatori al 11.5% share.

Su Rai 2: 1917, il film diretto da Sam Mendes con protagonisti George MacKay e Dean-Charles Chapman ha fatto compagnia a 590.000 spettatori con il 4.1% di share.

Rai 3: L’innocente, il film diretto da Louis Garrel, con Roschdy Zem, Anouk Grinberg e Noémie Merlant ha interessato 479.000 spettatori al 3.3% di share.

Rete 4: Paolo Borsellino, il film dedicato al magistrato siciliano con Andrea Tidona , Giulia Michelini e Giorgio Tirabassi ha coinvolto 586.000 spettatori con il 4.7% di share.

Canale 5: Temptation Island, la nuova stagione del viaggio nei sentimenti condotto da Filippo Bisciglia ha incollato alla tv 3.485.000 spettatori con il 31.1% di share.

Italia 1: Sequestrati, il film thriller del 2011 diretto da Joel Schumacher con Nicolas Cage e Nicole Kidman ha tenuto col fiato sospeso 752.000 spettatori con il 5.1% di share.

La7: In onda, il programma di attualità e politica, approfondimento e attualità con Marianna Aprile e Luca ha registrato 911.000 spettatori con il 6.1% di share.

Tv8: L’ultimo dei Mohicani, il film del 1992 diretto da Michael Mann con protagonisti Steven Waddington e Daniel Day-Lewis ha appassionato 276.000 spettatori con lo 2% di audience.

Nove: Battista – Do you remember me?, lo spettacolo in cui il comico si racconta tra esordi, successo e vita privata ha divertito 388.000 spettatori con lo 2.7% di share.

Ascolti DayTime Pomeriggio, i dati del 18 luglio 2024

RAI 1

Un passo dal cielo : 1.117.000 spettatori con il 13 % di share;

: spettatori con il % di share; Estate in Diretta: 1.647.000 telespettatori con uno share pari al 20.8%.

CANALE 5