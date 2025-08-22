Ascolti tv ieri, giovedì 21 agosto 2025: nuova sfida tra Rai 1 e Canale 5. Da un lato “Un professore,” contro “Watson“. Chi ha vinto la sfida relativa all’auditel di ieri sera, giovedì 21 agosto 2025? Ecco i dati audience della prima serata con particolare attenzione agli ascolti relativi ai maggiori canali del digitale terrestre. Scopriamo insieme tutte le preferenze del pubblico televisivo in termini di share.
Ascolti tv: Un professore vs Watson. Auditel ieri sera, 21 agosto 2025
Sfida tv, Rai1 vs Canale 5: “Un professore″ vs “Watson”. Chi ha vinto?
Rai 1: Un professore, la serie televisiva italiana con Alessandro Gassmann e Claudia Pandolfi ha incollato alla tv 1.264.000 spettatori (12.6%).
Su Rai 2: Delitti in Paradiso, la serie televisiva franco-britannica con Ben Miller ha raccolto 980.000 spettatori con il 7.3% di share.
Rai 3: I re della scena, il film del 2023 diretto da Thierry Klifa, con Fanny Ardant, Mathieu Kassovitz e Nicolas Duvauchelle ha registrato 336.000 spettatori al 2.7% di share.
Rete 4: The Untouchables – Gli intoccabili, il film del 1987 diretto da Brian De Palma e scritto da David Mamet con Kevin Costner ha tenuto col fiato sospeso 779.000 spettatori con lo 6.5% di share.
Canale 5: Watson, la nuova serie crime basata sulle opere di Sir Arthur Conan Doyle ha coinvolto 1.245.000 spettatori con il 10.9% di share.
Italia 1: Crawl – Intrappolati, il film del 2019 diretto da Alexandre Aja, con protagonisti Kaya Scodelario e Barry Pepper ha appassionato 809.000 spettatori con 6% di share.
La7: Tutte le donne della mia vita, il film del 2007 diretto da Simona Izzo con Luca Zingaretti e Vanessa Incontrada ha divertito 509.000 spettatori con il 3.9% di share.
Tv8: Polissya-Fiorentina, la partita di Conference League ha interessato 518.000 spettatori con lo 3.4% di share.
Nove: Anplagghed, uno spettacolo teatrale del trio di comici Aldo, Giovanni e Giacomo ha divertito 566.000 spettatori con il 4.6% di share.
Ascolti DayTime Pomeriggio, i dati del 21 agosto 2025
RAI 1
- Don Matteo: 829.000 spettatori con l’8.6% nel primo episodio, 673.000 spettatori con l’8.1% nel secondo episodio e 727.000 spettatori con il 9.9% nel terzo episodio;
- Estate in diretta: 1.355.000 spettatori con il 16.6% di share.
CANALE 5
- Beautiful: 1.633.000 spettatori (15.5%);
- Forbidden Fruit: 1.832.000 spettatori con il 20.4%;
- If you love: 1.584.000 spettatori con il 21%;
- La forza di una donna: 1.771.000 spettatori (21.8%).