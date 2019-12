Giorgio Ambrosoli – Il prezzo del coraggio o Viaggio nella grande bellezza: chi ha vinto la prima serata secondo gli ascolti tv di ieri, 18 dicembre 2019? Ecco tutti i dati Auditel. Analizziamo insieme le preferenze dei telespettatori. Tanti erano i programmi in onda: da Chi l’ha visto? a #Cr4 passando per Non è L’Arena.

Ascolti tv ieri sera, sfida fra Giorgio Ambrosoli e Viaggio nella grande bellezza. Auditel 18 dicembre 2019

A sorpresa perde Rai 1 contro Canale 5. Lo speciale su Giorgio Ambrosoli non arriva al 12%, mentre Il Viaggio nella Grande bellezza di Canale 5 arriva al 12.4%.

Giorgio Ambrosoli – Il prezzo del coraggio RAI 1

La docu-fiction originale prodotta da Stand by me in collaborazione con Rai Fiction ha raccontato alle nuove generazioni la storia esemplare di un uomo comune ed eroico al tempo stesso, che amava la sua famiglia e il suo lavoro e che credeva nel significato della responsabilità e della legalità fino a metterle al di sopra della sua stessa sicurezza. La fiction ha conquistato una media di 2.478.000 spettatori pari all’11.9% di share.

Sogni e bisogni, RAI 2

In diretta dall’auditorium Domenico Scarlatti della sede Rai di Napoli Vincenzo Salemme, uno dei più importanti esponenti del teatro italiano, ha intrattenuto il pubblico con la commedia “Sogni e bisogni”, una favola divertente che ha preso il via da un presupposto surreale: il distacco di un… attributo dal corpo del proprio “padrone”. Lo show ha intrattenuto una media di 1.491.000 spettatori pari al 7% di share.

Chi l’ha visto?, RAI 3

Federica Sciarelli, giornalista e conduttrice, si è occupata di diversi casi di cronaca nera e di diversi casi di scomparsa lanciando numerosi appelli. Dall’omicidio di Luca Sacchi a Samira passando per la sentenza di Cassazione sull’omicidio Gloria Rosboch. La trasmissione ha così interessato una media di 2.099.000 spettatori pari ad uno share del 10.7%.

#CR4 – La repubblica delle donne, RETE 4

Il programma di Piero Chiambretti ha appassionato una media di 874.000 spettatori con il 5.2% di share. In serata sono entrate in studio diverse ospiti per parlare di temi anche molto diversi fra loro. Chiambretti ha intervistato Wanda Nara, la compagna e procuratrice di Mauro Icardi. Insieme ad Alfonso Signorini sono state svelate nuove indiscrezioni sulla prossima edizione del Grande Fratello Vip. Michela Vittoria Brambilla ha parlato invece della salvaguardia degli animali e dell’ambiente, di cui lei è convinta promotrice.

Viaggio nella grande bellezza, CANALE 5

Viaggio nella Grande Bellezza, condotto da Cesare Bocci, ha mostrato ai telespettatori uno straordinario percorso fra tesori nascosti e luoghi mai visti del Vaticano. La trasmissione ha affascinato una media di 2.327.000 spettatori pari al 12.4% di share.

Il Settimo Figlio, Italia 1

Proprio mentre stava per scatenarsi una guerra tra le forze del sovrannaturale e gli uomini, è sembrato sempre più chiaro che l’unica speranza per gli uomini fosse il giovane apprendista Tom Ward. Solo lui poteva imprigionare la strega Madre Malkin catturata secoli prima dal Maestro Gregory ed ora fuggita. Il film ha tenuto con il fiato sospeso una media di 1.367.000 spettatori. Share del 6.1%.

Non è l’Arena, La7

“In piazza a Mezzojuso” è la puntata evento che ha cambiato la storia di un Paese italiano Tutto è partito da lì. Da quel paese, da quella piazza al centro di un piccolo paese in provincia di Palermo. Massimo Giletti ha riproposto e la storia delle sorelle Napoli all’indomani dello scioglimento per mafia del Comune di Mezzojuso. La trasmissione ha interessato una media di 584.000 spettatori con uno share del 4.2%.