La 40esima edizione di Forum, il tribunale più longevo della televisione italiana, continua a raccogliere successi su Canale 5. Nella puntata di ieri, martedì 12 novembre, il programma ha raggiunto un nuovo record stagionale, totalizzando uno share del 21,8% e un pubblico di 1.565.000 spettatori. A due mesi dall’inizio della stagione, la media si attesta su 1.300.000 spettatori, con una quota di share stabile al 19%, confermando la popolarità e l’affetto del pubblico verso il format.

Giancarlo Scheri, direttore di Canale 5, ha commentato con entusiasmo: «“Forum” non smette mai di stupire, per la sua capacità di attrazione sul pubblico e per il suo valore nella programmazione di Canale 5. Lo conferma il nuovo record di ascolti, che è da attribuire a Barbara Palombelli, il cui impegno arricchisce un programma storico e molto amato, e alla grande professionalità della squadra autoriale e produttiva. Per l’ammiraglia Mediaset, “Forum” è e resta un gioiello del palinsesto».

Auditel, ottimi risultati anche per “Lo Sportello di Forum”

Lo Sportello di Forum, in onda su Retequattro dal lunedì al venerdì alle ore 14:00, prosegue con ottimi risultati, registrando dal 9 settembre una media del 6,3% di share e un pubblico di 696.000 spettatori. Anche questa versione pomeridiana del celebre programma dimostra di avere una solida fanbase e un forte appeal, contribuendo al successo del brand Forum.

Il Segreto di Forum: longevità e capacità di innovarsi

Il successo di Forum è dovuto alla sua formula collaudata e alla capacità del programma di trattare temi di attualità in modo accessibile e coinvolgente. Barbara Palombelli, al timone della trasmissione da diversi anni, ha saputo mantenere l’equilibrio tra tradizione e modernità, riuscendo a rinnovare l’interesse del pubblico con storie attuali e dinamiche coinvolgenti.

Questi risultati testimoniano l’affetto del pubblico italiano verso Forum, un programma che, dopo 40 anni, continua a essere un pilastro della televisione italiana, confermandosi come una delle produzioni più amate di Canale 5.