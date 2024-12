La tv gode di buona salute, a dimostrarlo sono i numeri in fatto di ascolti tv. I dati pubblicati da Auditel in riferimento ai programmi più visti nel 2024, sono la prova che la tv non è morta, anzi: i telespettatori in Italia sono aumentati grazie a programmi che con il loro successo fanno da traino ad altri format. Ma quali sono i programmi Rai più visti del 2024? Ecco di seguito la classifica.

Ascolti tv, ecco i programmi Rai più visti del 2024

In un’epoca dove le piattaforme e i social sono diventati la nuova frontiera per l’intrattenimento, la cara e vecchia tv regge il confronto grazie a format che non conoscono crisi. Stando ai dati rilasciati da Agcom, sono stati 8,12 milioni gli italiani che hanno guardato la tv ogni giorno per l’intero giorno; 18,7 i milioni che, ogni giorno, si sono sintonizzati sui programmi in onda durante il prime time. Il merito di questo successo è soprattutto degli sportivi italiani, sono state infatti le Olimpiadi di Parigi 2024 e gli Europei di calcio a segnare i picchi più alti di share.

I programmi più visti del 2024

Il Festival di Sanremo, con uno share che ha avuto picchi del 75,1% domina la classifica delle trasmissioni più seguite dell’anno grazie soprattutto alla serata della finale che ha visto trionfare Angelina Mango (11,3 milioni, 66,2% di share).

Lo scontro calcistico tra Italia e Croazia disputato durante gli Europei 2024 conquista il secondo posto. Terza posizione per la puntata del 10 febbraio del 2024 del PrimaFestival. Nelle prime dieci posizioni, oltre alle numerose altre partite di calcio, che anche Domenica in – Sanremo (5.661.000 spettatori, 37,1% di share). In classifica c’è anche il nuovo Affari Tuoi condotto da Stefano De Martino (5.317.000 spettatori, 25,9% di share) e la seguitissima fiction Rai Doc. Nelle tue mani, con protagonista Luca Argentero (5.058.000 spettatori, 26,7% di share). Quali sono invece i programmi con maggiori ascolti in streaming? Mare fuori (con una “spinta” di 3,4 milioni in streaming), Uomini e Donne, Terra Amara e Amici.

I programmi più visti del 2024 per la Total Audience: vince Mare Fuori

Considerando invece la classifica offerta dal Total Audience, nuovo metodo preso in considerazione da Auditel che somma agli ascolti tv in diretta anche le visualizzazioni ottenute dai vari programmi in differita sui canali streaming. Ecco di seguito la classifica con le prime dieci posizioni: