C’è posta per te è tornato e lo ha fatto alla grande. Maria DeFilippi ha inaugurato la nuova stagione del programma tv dedicato ai sentimenti, e lo ha fatto ieri, sabato 11 gennaio 2025, con la prima puntata che ha visto tra gli ospiti l’amatissimo chef stellato di “MasterChef” Antonino Cannavacciuolo e Dusan Vlahovic, attaccante della Juventus.

Ascolti tv C’è posta per te 2025, Maria De Filippi regina dell’Auditel

Emozioni, lacrime, storie tristi e qualche incomprensione di troppo, ma pure risate e speranze, questi gli ingredienti della prima puntata di C’è posta per te che ha visto il ritorno in prima serata di Maria De Filippi.

Come da copione, rispettate le aspettative anche in termini di ascolti tv. I dati Auditel di questa mattina premiano la regina di Mediaset. La prima puntata di C’è posta perte, il people show più amata della tv italiana, ha totalizzato un ascolto medio di ben 4.833.000 spettatori con uno share del 31.3%. Il programma di Canale 5 si è scontrato con una programmazione di Rai uno che ha visto il debutto della nuova stagione di Ora o Mai Più che ha intrattenuto 2.693.000 spettatori pari al 18.2% di share.

Confronto dati Auditel debutto C’è posta per te scorsa edizione (13 gennaio 2024)

Ma come andò il debutto di C’è posta per te durante la scorsa edizione? Lo scorso anno, nella serata sabato 13 gennaio 2024, C’è Posta per Te raccolse davanti al video 4.730.000 spettatori con uno share del 31.1%. All’epoca il format della De Filippi si scontrò con Carlo Conti che debuttava con la prima puntata di Tali e Quali che conquistò 2.957.000 spettatori pari al 17.6%..

Gli altri programmi della serata

Su Rai2 S.W.A.T. è la scelta di 787.000 spettatori pari al 4.2%. Su Italia1 Kung Fu Panda ha radunato 796.000 spettatori (4.2%). Su Rai3 Quinta Dimensione – Il Futuro è Già Qui raggiunge 539.000 spettatori e il 2.9%.

Su Rete4 In trappola – Don’t Get Out totalizza un a.m. di 446.000 spettatori (2.5%). Su La7 In Altre Parole conquista 974.000 spettatori con il 5.3%. Su Tv8 4 Ristoranti siglano 366.000 spettatori (1.9%). Sul Nove Accordi & Disaccordi cattura l’attenzione di 341.000 spettatori con l’1.9%.