Amici di Maria De Filippi riparte ancora una volta da numeri importanti. La prima puntata della nuova edizione, trasmessa domenica 11 ottobre 2026 su Canale 5, ha conquistato 2.650.000 spettatori con il 22,6% di share, confermando la straordinaria solidità di un programma che, dopo oltre vent’anni di televisione, continua a essere uno degli appuntamenti più seguiti del pomeriggio domenicale.
Il dato assume ancora più valore se si considera la longevità del format. Ogni stagione Amici riparte praticamente da zero: nuovi allievi, nuove storie e un pubblico chiamato ad affezionarsi a protagonisti che fino a poche settimane prima erano sconosciuti alla grande platea televisiva. Eppure la risposta resta immediata.
Amici 2026 parte dal 22,6% di share
Il primo appuntamento della nuova edizione ha registrato:
- 2.650.000 spettatori – 22,6% di share
Un risultato molto vicino a quello della precedente stagione, che aveva debuttato con 2.812.000 spettatori e il 23%.
La distanza è quindi limitata: appena 0,4 punti percentuali di share separano le due partenze. Più che una differenza significativa, il confronto testimonia la capacità di Amici di mantenere nel tempo una base di pubblico estremamente fedele.
Gli ascolti dei debutti di Amici negli ultimi anni
|Edizione
|Spettatori
|Share
|2026
|2.650.000
|22,6%
|2025
|2.812.000
|23,0%
|2024
|2.899.000
|24,75%
|2023
|3.000.000
|25,6%
|2022
|2.866.000
|24,13%
|2021
|2.782.000
|19,53%
|2020
|3.452.000
|20,54%
Il confronto storico evidenzia soprattutto una cosa: Amici continua stabilmente a conquistare circa un quinto, e spesso quasi un quarto, dell’intera platea televisiva presente nel pomeriggio della domenica.
È un risultato ancora più significativo considerando quanto sia cambiato il consumo televisivo negli ultimi anni.
Nel 2026 meno spettatori assoluti, ma uno share superiore al 2020 e al 2021
Il numero degli spettatori della televisione lineare si è progressivamente ridotto nel corso degli anni, rendendo sempre meno significativo un confronto basato esclusivamente sui valori assoluti. Un esempio arriva proprio da Amici.
Nel 2020 la prima puntata aveva raccolto 3.452.000 spettatori con il 20,54% di share. Nel 2026 gli spettatori sono 2.650.000, ma la quota della platea televisiva sale al 22,6%.
In altre parole, oggi Amici raccoglie meno spettatori in termini assoluti rispetto a sei anni fa, ma pesa maggiormente sul totale delle persone che stanno guardando la televisione in quella fascia oraria.
Un segnale importante della forza del programma.
Amici riesce ogni anno a ricominciare da capo
Probabilmente è questo uno degli aspetti più sorprendenti della longevità del talent di Canale 5. A differenza di molti programmi, Amici non può contare ogni anno sugli stessi protagonisti. Gli allievi cambiano completamente e il pubblico deve imparare nuovi nomi, conoscere nuove personalità e appassionarsi a nuove storie.
Eppure il meccanismo continua a funzionare. Il programma è riuscito negli anni a costruire un marchio più forte dei singoli protagonisti: è il pubblico ad avere fiducia in Amici prima ancora di conoscere i ragazzi che comporranno la nuova classe.
Maria De Filippi e una macchina televisiva che continua a funzionare
Una parte fondamentale di questa continuità porta naturalmente il nome di Maria De Filippi.
In oltre vent’anni la conduttrice è riuscita a modificare continuamente il programma senza snaturarlo. Amici è cambiato moltissimo rispetto alle prime edizioni, ma conserva ancora una struttura immediatamente riconoscibile.
Musica, danza, insegnanti, competizione e racconto personale si intrecciano in un format che non vive soltanto nella puntata della domenica.
Il programma continua durante tutta la settimana con il daytime, genera conversazioni sui social, porta la musica degli allievi sulle piattaforme digitali e accompagna il pubblico fino al grande appuntamento del Serale.
Più che un semplice programma televisivo, negli anni Amici è diventato un vero ecosistema dell’intrattenimento italiano.
Dopo oltre vent’anni, il 22,6% resta un risultato importante
È probabilmente questo il modo più corretto di leggere il debutto 2026. Naturalmente alcune stagioni recenti erano partite con percentuali superiori, ma dopo oltre vent’anni di messa in onda Amici continua a debuttare con 2,65 milioni di spettatori e oltre il 22% di share.
Non sono molti i programmi della televisione italiana capaci di mantenere una simile continuità per un periodo così lungo.
La vera forza di Amici non sta quindi soltanto nel singolo dato Auditel, ma nella capacità di rinnovare continuamente il proprio pubblico e i propri protagonisti senza perdere riconoscibilità.
Cambiano gli allievi, cambiano gli insegnanti, cambiano le dinamiche della scuola. Ma il pubblico continua a esserci.
E dopo più di vent’anni, forse è proprio questa la vittoria più importante di Amici di Maria De Filippi.