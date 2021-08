Ascolti tv di martedì 3 agosto 2021: la sfida era tra Rai1 e Canale 5. Da una lato Carràmba! Che Sorpresa dall’altro il film Olivia – Forte come la verità. Chi ha vinto la sfida relativa agli ascolti tv di ieri sera, martedì 3 agosto 2021? Scopriamo tutti i dati Auditel della prima serata facendo attenzione ai dati relativi ai maggiori canali del digitale terrestre. Ecco per voi tutte le preferenze del pubblico televisivo in termini di share.

Ascolti tv, ieri sera: Carràmba! Che sorpresa vs Olivia – Forte come la verità. Auditel ieri sera, 3 agosto 2021

Carràmba! Che sorpresa di Raffaella Carrà contro la fiction Olivia – Forte come la verità: chi ha vinto la sfida degli ascolti tv? Aggiornamento dalle ore 10.00

I DATI AUDITEL DI IERI, MARTEDì 3 AGOSTO 2021, SONO IN RITARDO E SARANNO DIFFUSI INTORNO ALLE ORE 13.00

Rai 1: Carràmba! Che sorpresa, la replica dello show di Raffaella Carrà ha emozionato 0.000.000 spettatori pari al 0.00%.

Su Rai 2: Olimpiadi di Tokyo 2020 – Il circolo degli anelli, lo speciale dedicato alle gare e le medaglie della giornata di oggi ha attirato l’attenzione di 0.000.000 spettatori pari al 0.00% di share.

Rai 3: Pagliacci (Arena di Verona), l’opera lirica di Leoncavallo ha appassionato una media di 0.000.000 spettatori per uno share del 0.00%.

Rete 4: Today you die, il film d’azione del 2005 diretto da Don E. FauntLeRoy ha tenuto col fiato sospeso una media di 0.000.000 spettatori. Share 0.00%. Nel cast: Steven Seagal.

Canale 5: Olivia – Forte come la verità, il debutto della crime francese ha coinvolto 0.000.000 spettatori pari al 0.00% di share. Nel cast: Laëtitia Milot.

Italia 1: Cornetti Battiti Live: la kermesse canora dell’estate condotta da Elisabetta Gregoraci e Alan Palmieri ha registrato una media di 0.000.000 spettatori pari al 0.00% di share.

La7: Speciale Non è l’Arena: lo speciale di Massimo Giletti dedicato al caso delle due ragazze violentate in Sardegna a luglio 2019 ha registrato 0.000.000 spettatori pari allo 0.00% di auditel.

Tv8: La cuoca del presidente: il film del 2013 di Christian Vincent ha coinvolto 0.000.000 spettatori. Share dell’0.00%. Nel cast: Jean D’ormesson, Catherine Frot.

Nove: The Expatriate – In fuga dal nemico: il thriller del 2012 diretto da Philipp Stölzl ha tenuto col fiato sospeso 0.000.000 spettatori per l’0.00% di share. Nel cast: Olga Kurylenko, Aaron Eckhart.

Ascolti Tv, dati DayTime Pomeriggio, 3 agosto

RAI 1

Il pranzo è servito : 0.000.000 spettatori pari al 0.00% della platea.

: 0.000.000 spettatori pari al 0.00% della platea. Il paradiso delle signore : 0.000.000 spettatori con il 0.00% di share.

: 0.000.000 spettatori con il 0.00% di share. Estate in diretta: 0.000.000 spettatori pari al 0.00% della platea

CANALE 5