Ascolti tv di martedì 9 settembre 2025: nuova sfida tra Rai1 e Canale 5. “Il Commissario Montalbano” contro “La notte nel cuore“. Chi ha vinto la sfida relativa agli ascolti tv di ieri sera, martedì 9 settembre 2025? Ecco tutti i dati Auditel della prima serata con una maggiore attenzione rivolta a quelli dei maggiori canali del digitale terrestre. A seguire tutte le preferenze del pubblico televisivo in termini di share.
Rai 1: Il Commissario Montalbano, gli episodi della serie tv ispirata ai racconti di Andrea Camilleri ha incollato alla tv 2.542.000 spettatori pari al 17.6% di share.
Su Rai 2: La notte dei serpenti 2025, il grande concerto che racconta l’Abruzzo attraverso la sua musica, dalle antiche tradizioni popolari alle nuove visioni sonore ha raccolto 782.000 spettatori pari al 5.9% di audience.
Rai 3: La doppia vita di Madeleine Collins, il film del 2021 diretto da Antoine Barraud ha tenuto col fiato sospeso 751.000 spettatori con il 4.5% di auditel.
Rete 4: E’ sempre Cartabianca, il programma Videonews tra informazione e attualità condotto da Bianca Berlinguer ha registrato 556.000 telespettatori pari ad uno share del 4.6%.
Canale 5: La notte nel cuore, la serie tv drammatica turca ha coinvolto 2.233.000 spettatori con uno share del 16%.
Italia 1: Sarabanda Il Torneo dei Campioni, il quiz musicale condotto da Enrico Papi con due appuntamenti speciali ha intrattenuto 950.000 spettatori con il 7% di share.
La7: In viaggio con Barbero, il programma televisivo di approfondimento e cultura ha informato 576.000 spettatori con 3.6%.
Tv8: Bohemian Rhapsody, il film che ripercorre i primi quindici anni di storia del gruppo musicale dei Queen e del suo frontman Freddie Mercury ha emozionato 574.000 spettatori con il 4% di share.
Nove: Comedy Match, il programma televisivo italiano di genere comico condotto da Katia Follesa ha fatto compagnia a 438.000 spettatori (pari al 2.7% di audience).
Ascolti Access-Prime Time: Affari Tuoi vs La Ruota della Fortuna.
Nuova sfida tv tra Stefano De Martino e Gerry Scotti: chi ha vinto?
- Ascolti Affari tuoi di Stefano De Martino: 4.088.000 spettatori con il 21.5% di share.
- La Ruota della Fortuna di Gerry Scotti: 4.825.000 spettatori con il 25.3% di share.
