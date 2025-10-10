Ascolti tv ieri, giovedì 9 ottobre 2025: nuova sfida tra Rai 1 e Canale 5. Da un lato “La ricetta della felicità” contro “La notte nel cuore“. Chi ha vinto la sfida relativa all’auditel di ieri sera, giovedì 9 ottobre 2025? Ecco i dati audience della prima serata con particolare attenzione agli ascolti relativi ai maggiori canali del digitale terrestre. Scopriamo insieme tutte le preferenze del pubblico televisivo in termini di share.

Ascolti tv: La ricetta della felicità vs La notte nel cuore. Auditel ieri sera, 9 ottobre 2025

Sfida tv, Rai1 vs Canale 5: “La ricetta della felicità″ vs “La notte nel cuore”. Chi ha vinto?

Rai 1: La ricetta della felicità, la miniserie che racconta la storia di Marta Rampini con protagonista Cristiana Capotondi ha coinvolto 2.910.000 spettatori (18.6%).

Su Rai 2: Ore 14 Sera, il programma che approfondisce i casi di cronaca di maggior attualità condotto da Milo Infante ha appassionato 894.000 spettatori con il 6.6% di share.

Rai 3: Attenti al Libro, il nuovo programma di Rai Cultura condotto da Francesca Fialdini ha interessato 275.000 spettatori al 1.7% di share.

Rete 4: Dritto e rovescio, il programma di genere talk show, politico e rotocalco condotto da Paolo Del Debbio ha registrato 821.000 spettatori con lo 6.3% di share.

Canale 5: La notte nel cuore, le nuove puntate della dizi turca con protagonista Aras Aydin hanno incollato alla tv 2.399.000 spettatori con il 15.9% di share.

Italia 1: Black Adam, l’11º film del DC Extended Universe e spin-off di Shazam! (2019) con protagonista Dwayne Johnson ha incuriosito 1.152.000 spettatori con 6.8% di share.

La7: Piazzapulita, il programma con i confronti politici, i reportage internazionali, le inchieste condotto da Corrado Formigli ha informato 912.000 spettatori con il 7.1% di share.

Tv8: Blacklight, il film thriller del 2022 diretto da Mark Williams con Liam Neeson ha tenuto col fiato sospeso 331.000 spettatori con lo 1.9% di share.

Nove: Semplicemente Persia – One Milf Show, l’esilarante spettacolo ha divertito 461.000 spettatori con il 2.7% di share.

Ascolti Affari Tuoi vs La Ruota della Fortuna: chi ha vinto tra Stefano De Martino e Gerry Scotti?

Affari tuoi di Stefano De Martino : 4.811.000 spettatori con il 23.3 % di share.

: spettatori con il % di share. Ascolti La Ruota della Fortuna di Gerry Scotti: 5.211.000 spettatori con il 25.3% di share.

Ascolti DayTime Pomeriggio, i dati del 9 ottobre 2025

RAI 1

La volta buona : 1.470.000 spettatori con 18.1 %;

: spettatori con %; Il Paradiso delle Signore : 1.249.000 spettatori con il 16.4 %;

: spettatori con il %; Vita in diretta: 1.888.000 spettatori con il 21.9% di share.

CANALE 5