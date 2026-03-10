Ascolti tv 9 marzo 2026: nuova sfida tra Rai 1 e Canale 5. “Guerrieri – La regola dell’equilibrio” contro il “Scherzi a Parte“. Chi ha vinto la sfida relativa agli ascolti tv di ieri sera, lunedì 9 marzo 2026? Ecco per voi tutti i dati Auditel della prima serata. Nella raccolta degli ascolti prestiamo attenzione ai dati relativi ai maggiori canali del digitale terrestre (e non solo). Scopriamo insieme tutte le preferenze del pubblico televisivo in termini di share.

Sfida Rai1 e Canale 5: “Guerrieri – La regola dell’equilibrio” contro “Scherzi a Parte”. Chi ha vinto?

Rai 1: Guerrieri – La regola dell’equilibrio, la serie televisiva italiana diretta da Gianluca Maria Tavarelli con protagonista Alessandro Gassmann ha attirato l’attenzione di 3.878.000 spettatori pari al 22.7% di share.

Su Rai 2: Chi segna vince, il film del 2023 diretto da Taika Waititi ha coinvolto 539.000 spettatori pari al 2.9%.

Rai 3: Lo stato delle cose, il programma di informazione ed attualità condotto da Massimo Giletti ha registrato 1.086.000 spettatori (6.4%).

Rete 4: Quarta Repubblica, il programma di attualità condotto da Nicola Porro dedicato alla politica ed economia ha raccolto 757.000 spettatori (5.7%).

Canale 5: Scherzi a Parte, la nuova puntata del programma condotto da Max Giusti ha strappato un sorriso 3.208.000 spettatori con uno share dello 23.6%.

Italia 1: Top Gun, il film cult del 1986 diretto da Tony Scott e prodotto da Don Simpson e Jerry Bruckheimer con Tom Cruise ha incollato alla tv 918.000 spettatori con il 5.2%.

La7: La Torre di Babele, il programma storico, culturale, politico, economico condotto da Corrado Augias ha interessato 899.000 spettatori e lo 4.8%.

Tv8: The Equalizer – Il vendicatore, il film del 2014 diretto da Antoine Fuqua con protagonista Denzel Washington ha appassionato 441.000 spettatori con 2.7% di share.

Nove: Angeli e demoni, il film del 2009 diretto da Ron Howard con Tom Hanks e Ayelet Zurer ha tenuto col fiato sospeso 303.000 spettatori con lo 1.9% di share.

Ascolti Affari Tuoi vs La Ruota della Fortuna: chi ha vinto tra Stefano De Martino e Gerry Scotti?

Ascolti Affari tuoi di Stefano De Martino : 5.125.000 spettatori con il 23.7 % di share;

: spettatori con il % di share; La Ruota della Fortuna di Gerry Scotti: 5.277.000 spettatori con il 24.7% di share.

Ascolti DayTime Pomeriggio, i dati del 9 marzo 2026

RAI 1

La volta buona : 1.766.000 spettatori con il 15.7 % nella prima parte dalle 14:09 alle 15:30 e 1.875.000 spettatori con il 20.2 % nella seconda parte dalle 15:30 alle 16%;

: spettatori con il % nella prima parte dalle 14:09 alle 15:30 e spettatori con il % nella seconda parte dalle 15:30 alle 16%; Il Paradiso delle Signore : 1.537.000 spettatori con il 17.5 %;

: spettatori con il %; Vita in diretta: 1.662.000 spettatori con il 18.6% nella presentazione dalle 16:57 alle 17:49 e 2.258.000 spettatori con il 21.3% dalle 17:49 alle 18:38.

CANALE 5