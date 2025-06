Ascolti tv di lunedì 9 giugno 2025: nuova sfida tra Rai 1 e Canale 5. “Italia-Moldova” contro il “Ticket to Paradise“. Chi ha vinto la sfida relativa agli ascolti tv di ieri sera, lunedì 9 giugno 2025? Ecco per voi tutti i dati Auditel della prima serata. Nella raccolta degli ascolti prestiamo attenzione ai dati relativi ai maggiori canali del digitale terrestre (e non solo). Scopriamo insieme tutte le preferenze del pubblico televisivo in termini di share.

Rai 1: Italia-Moldova, la partita di calcio della Nazionale Italiana per le qualificazioni ai Mondiali 2026 ha incollato alla tv 7.522.000 spettatori pari al 38.4% di share.

Su Rai 2: Delitti in Paradiso, la serie poliziesca ambientata nell’isola immaginaria di Sainte-Marie ha appassionato 1.021.000 spettatori pari al 5.2% di audience.

Rai 3: Lo stato delle cose, il programma televisivo di genere talk show, criminologico, rotocalco e investigativo condotto da Massimo Giletti ha incuriosito 1.255.000 spettatori pari allo 8.3% di share.

Rete 4: Quarta Repubblica, l’approfondimento condotto da Nicola Porro e dedicato a economia, politica e attualità ha informato 807.000 telespettatori pari ad uno share del 6%.

Canale 5: Ticket to Paradise, il film del 2022 diretto da Ol Parker con George Clooney e Julia Roberts ha coinvolto 1.778.000 spettatori con uno share del 10.2%.

Italia 1: Così è la vita, il film del 1998 diretto da Aldo, Giovanni e Giacomo e Massimo Venier ha fatto compagnia a 807.000 con uno share del 5.1%.

La7: Piazza Pulita 100 minuti – Lo spettro, il programma di Corrado Formigli e Alberto Nerazzini ha registrato 605.000 spettatori con il 3.4%.

Tv8: GialappaShow, il programma comico condotto da Mago Forrest ha divertito 358.000 spettatori con il 2.2% di share.

Nove: Cash or Trash – La notte dei tesori, il programma di iconiche aste vintage e di design condotto da Paolo Conticini ha raccolto 401.000 spettatori con il 2.5% di share.

Ascolti DayTime Pomeriggio, i dati del 9 giugno 2025

RAI 1

La volta buona : 1.450.000 spettatori, raggiungendo il 12.9 % di share;

: spettatori, raggiungendo il % di share; Referendum Ballottaggi: 899.000 spettatori con il 10.6 % ;

spettatori con il ; La Vita in Diretta: 1.593.000 spettatori con il 20.4% di share;

CANALE 5