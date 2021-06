Non sposate le mie figlie su Rai 1 contro Grand Hotel – Intrighi e passioni su Canale 5. Chi ha vinto la sfida relativa agli ascolti tv di ieri sera, mercoledì 9 giugno 2021? Ecco tutti i dati Auditel della prima serata. Analizziamo quelli relativi ai maggiori canali del digitale terrestre per scoprire insieme le preferenze del pubblico televisivo in termini di share.

Ascolti tv: Non sposate le mie figlie vs Grand Hotel – Intrighi e passioni. Auditel ieri sera, 9 giugno 2021

Non sposate le mie figlie contro Grand Hotel – Intrighi e passioni: chi ha vinto la sfida degli ascolti della prima serata? Aggiornamento dalle ore 10.00

Rai 1: Non sposate le mie figlie, il film del 2014 diretto da Philippe de Chauveron ha divertito una media di 0.000.000 spettatori pari al 0.00%. Nel cast: Christian Clavier e Chantal Lauby.

Su Rai 2: The Show Must Go on – Va tutto bene, l’ultima puntata dello show di Max Giusti ha incollato alla tv una media di 0.000.000 spettatori pari al 0.00% di share.

Rai 3: Chi l’ha visto, la nuova puntata del programma condotto da Federica Sciarelli dedicato ai casi di cronaca nera e ai gialli irrisolti ha tenuto col fiato sospeso una media di 0.000.000 spettatori pari ad uno share del 0.00%.

Rete 4: Zona bianca, il talk show di attualità condotto da Giuseppe Brindisi ha informato una media di 0.000.000 spettatori. Share del 0.00%.

Canale 5: Grand Hotel – Intrighi e passioni, la fiction spagnola diretta da Ramon Campos ha attirato l’attenzione di 0.000.000 spettatori pari al 0.00% di share. Nel cast: Yon Gonzalez, Amaia Salamanca, Megan Montaner.

Italia 1: Hard Kill, il film diretto da Matt Eskandari ha tenuto col fiato sospeso una media di 0.000.000 spettatori pari al 0.00% di share. Nel cast: Bruce Willis, Jesse Metcalfe e Natalie Eva Marie.

La7: Atlantide, le storie di uomini e mondi raccontate da Andrea Purgatori hanno interessato una media 0.000.000 spettatori pari a 0.00% di share. Questa sera la terribile storia del piccolo Alfredo Rampi, il bambino di 6 anni caduto in un pozzo artesiano vicino Vermicino.

Tv8: Name That Tune – Indovina la canzone, il programma musicale condotto da Enrico Papi ha divertito una media di 0.000.000 spettatori. Share dell’0.00%.

Nove: Accordi e disaccordi, il programma di approfondimento condotto da Andrea Scanzi e Luca Sommi ha informato una media di 0.000.000 spettatori per l’0.00 di share.

Ascolti Tv, dati DayTime Pomeriggio, 9 giugno

RAI 1

Oggi è un altro giorno: 0.000.000 spettatori per il 0.00% di share.

0.000.000 spettatori per il 0.00% di share. Il paradiso delle signore : 0.000.000 per il 0.00 di share.

: 0.000.000 per il 0.00 di share. La vita in diretta: 0.000.000 spettatori per il 0.00% di share.

CANALE 5